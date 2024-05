Jetzt geht es wirklich los – oder? Nur noch wenige Tage bis zum Start der Starliner

Mag die Nasa die aktuellen Startvorbereitungen noch so euphorisch beschreiben wie „mit Volldampf“, jeder weiß: Hier ist einiges schiefgegangen. Der erste Flug des Boeing-Raumschiffs „CST-100 Starliner“ mit Menschen an Bord, geplant für Dienstag (7. Mai, MESZ), ist um Jahre verspätet.

Er zeigt beispielhaft, wie sich die Branche radikal verändert und dass Hersteller trotz jahrzehntelanger Erfahrung rasch von jüngeren Unternehmen überholt werden können. In diesem Fall von SpaceX, die mit ihrer „Dragon“-Raumkapsel ebenfalls ein Vehikel für den Crew-Transport zur Internationalen Raumstation ISS entwickelt haben und bereits seit 2020 im Routinebetrieb sind.

Nachdem die Nasa 2011 ihre Spaceshuttles stillgelegt hatte, war sie auf die russischen „Sojus“-Raumschiffe angewiesen, um Personal zur ISS und zurückzubringen. Um rasch unabhängig zu werden, erhielten Boeing und SpaceX 2014 milliardenschwere Verträge, damit sie die Transfers als Dienstleister bewerkstelligen.

Boeing sollte vor SpaceX flugfähig sein

Das Arrangement war neu. Zuvor hatte die Nasa Raumschiffe bei der Industrie bestellt, bei Problemen auch ordentlich Geld nachgeschossen, und die Vehikel schließlich selbst betrieben. Nun kaufte sie lediglich die Flüge, die Firmen mussten selbst dafür sorgen, ihre Kapseln startklar zu bekommen. Das bedeutete zwar ein wirtschaftliches Risiko, aber auch die Chance, vorn dabei zu sein, sobald Raumflüge ein Massengeschäft werden – man denke an die Entwicklung des Luftverkehrs im letzten Jahrhundert.

Das auf einer Atlas-V-Rakete der United Launch Alliance montierte Starliner-Raumschiff soll am Dienstag (MESZ) vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida starten. © dpa/Joel Kowsky

Ursprünglich, schreibt die „Washington Post“, gingen die Nasa-Verantwortlichen davon aus, dass Boeing zuerst flugfähig sein würde. Schließlich ist der Konzern seit der Apollo-Ära in der Raumfahrt aktiv, Boeing trauten sie eher zu, die Anforderungen für einen sicheren Crewtransport zu erfüllen als dem jungen Unternehmen SpaceX.

Beide konnten den erhofften Zeitplan der Nasa nicht einhalten, die US-Agentur musste weiter Sojus-Tickets für ihre Astronauten kaufen. Doch im März 2019 gelang SpaceX ein unbemannter Testflug mit Kopplung an die ISS. Boeings Versuch im selben Jahr scheiterte, der Starliner kam nicht in die gewünschte Umlaufbahn.

Während SpaceX ab 2020 Astronauten zur ISS bringt, kämpft Boeing weiter. Mit korrodierten Ventilen, Softwareproblemen, dem Fallschirmsystem, Kabelumhüllungen, die sich als brennbar erwiesen, und so weiter. Es sind nicht nur die technischen Probleme.

Offenbar fällt es dem Unternehmen schwer, mit dem neuen Geschäftsprinzip zurechtzukommen. Es sei nicht exakt das, wofür Boeing strukturiert gewesen sei, zitiert die WaPo die stellvertretende Nasa-Chefin Pam Melroy. Mehrkosten können nicht mehr wie früher an die Nasa durchgereicht werden, sondern müssen selbst finanziert werden. Mittlerweile sind es 1,5 Milliarden Dollar.

Die US-Raumfahrtagentur hofft weiter auf einen Erfolg, denn die Erfahrungen mit Sojus haben gezeigt, wie folgenschwer eine Abhängigkeit sein kann. Sollte es ein Problem mit den SpaceX-Kapseln geben, müsste man Russland erneut um Mitflugplätze bitten – dies in einer Phase, wo bereits die Zusammenarbeit mit dem Land auf der ISS schwierig ist und Kritik hervorruft.

Barry Wilmore und Sunita Williams, beide erfahrene Astronauten, haben mehrere Probeläufe absolviert. © IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Frank Micheaux/Nasa

Boeing hofft umso mehr, endlich voranzukommen. Ein unbemannter Testflug zur ISS gelang 2022, nun geht es mit einer Testcrew auf die Reise. Barry Wilmore und Sunita Williams, beide erfahrene Astronauten, sind bereits im Kennedy Space Center (KSC) eingetroffen und haben mehrere Probeläufe absolviert.

Einmal im Jahr zur ISS

Am Montag, 6. Mai 2024, um 22:34 Uhr Ortszeit (Dienstag um 4:34 Uhr MESZ) sollen sie von der Cape Canaveral Space Force Station abheben. Es ist übrigens der erste bemannte Flug von dem militärischen Startplatz, die bisherigen erfolgten vom zivilen KSC, das sich gleich nebenan an der sogenannten Spacecoast in Florida befindet. Die Starliner-Kapsel ist auf einer Atlas-V-Rakete montiert. Die Crew soll rund sieben Tage auf der ISS bleiben, ehe sie auf das Gelände der White Sands Missile Range in New Mexico zurückkehrt.

Wenn alles zufriedenstellend verläuft, ist ab 2025 jährlich ein Flug zur ISS geplant.

Reisen europäische Astronauten zur Raumstation, geschieht das auf Nasa-Ticket, im Gegenzug liefern europäische Firmen beispielsweise Bauteile für das Artemis-Mondprogramm der Amerikaner. Matthias Maurer flog vor zwei Jahren mit dem Dragon-Raumschiff von SpaceX, Alexander Gerst war mit Sojus unterwegs.

Langfristig möchte die Esa einen eigenen Zugang für Astronauten zum Weltraum. Das sei aus geopolitischen und wirtschaftlichen Gründen essenziell, „um von der boomenden Weltraumwirtschaft profitieren zu können und ein stärkerer Partner für die internationale Zusammenarbeit zu sein“, wie Esa-Chef Josef Aschbacher erklärt. Ob ihm die Geldgeber der Agentur, namentlich die Esa-Mitgliedsländer dabei folgen und entsprechend mehr Mittel bereitstellen, ist bisher offen.