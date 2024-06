Jurist über TU-Präsidentin Geraldine Rauch „Es gibt sicherlich gravierendere Dienstvergehen“

Herr Professor Geis, Studierende besetzen Hochschulen, weil sie Israels Vorgehen im Gaza-Streifen kritisieren. Die Präsidentin der TU Berlin, Geraldine Rauch, hat antisemitische Tweets gelikt. Ist das noch von der Meinungsfreiheit gedeckt?

Ja, grundsätzlich sind solche Aktionen vom Schutzbereich der Meinungsfreiheit erfasst. Aber Grundrechte wie die Meinungsfreiheit können durch Gesetze eingeschränkt werden. Im Fall von Frau Rauch ist es so, dass sie als Beamtin gegenüber dem Staat Loyalitäts- und Neutralitätspflichten hat. Beamte unterliegen zudem dem Mäßigungsgebot, sie dürfen also nicht jede Meinung herausposaunen.

Das heißt, Frau Rauch hat gegen Beamtenrecht verstoßen? Müsste sie gehen?

Das kann man auf zweierlei Ebenen prüfen. Der erste Weg führt über das Hochschulrecht. Der Erweiterte Akademische Senat, das Entscheider-Gremium der Uni, in dem Lehrende, Studierende und Mitarbeiter von Technik und Verwaltung vertreten sind, kann Frau Rauch abwählen. Dafür ist aber eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.

Der Experte © FAU/Georg Pöhlein Max-Emanuel Geis ist Professor für öffentliches Recht an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und leitet dort die Forschungsstelle für Wissenschafts- und Hochschulrecht. Geis ist auch Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs.

Wie jetzt bekannt wurde, ist eine Mehrheit des Senats für die Abwahl, aber nicht zwei Drittel. Kann denn der schwarz-rote Berliner Regierungssenat Frau Rauch herauswerfen?

Nein, der Senat nicht, aber – das wäre der zweite Weg – die Wissenschaftssenatorin als Dienstvorgesetzte könnte das betreiben, und zwar wegen beamtenrechtlicher Verstöße. Wenn sich Frau Rauch eines Dienstvergehens schuldig gemacht hat, kann das bis zur Entlassung führen; in diesem Fall bedarf es aber einer gerichtlichen Entscheidung.

Geraldine Rauch, Präsidentin der TU-Berlin, kämpft darum, im Amt bleiben zu dürfen. © dpa/Christoph Soeder

Reicht denn das einfache Liken von Tweets aus?

Das Liken von antisemitischen Tweets ist ein Verstoß gegen die Neutralitätspflicht. Aber es gibt sicherlich gravierendere Dienstvergehen. Ich bezweifle, ob eine Entlassung verhältnismäßig wäre. Man likt ja schnell etwas, vielleicht manchmal zu schnell. Anders wäre es wohl, wenn Frau Rauch von sich aus rechtsextreme Inhalte getwittert hätte.

In Berlin haben Studierende Unigebäude als Protest gegen Israel besetzt. In New York droht Studenten die Exmatrikulation, in Berlin werden dagegen nur Hausverbote ausgesprochen. Warum?

Sie können die Verhältnisse nicht vergleichen. In den USA sind die Unis meist in privater Hand, Studenten und Universitäten schließen Ausbildungsverträge ab, und die können gekündigt werden, wenn die Unis ihr Vertrauen in die Studenten verlieren. In Deutschland gälte das für private Unis entsprechend. Aber die Mehrheit unserer Hochschulen ist ja öffentlich-rechtlich.

Was ändert das?

Gegenüber öffentlich-rechtlichen Einrichtungen gelten die Grundrechte. Das Studium ist grundrechtlich geschützt als Ausprägung der Berufs- und Ausbildungsfreiheit, das ergibt sich aus Artikel 12 des Grundgesetzes. Eine Exmatrikulation wäre ein schwerwiegender Grundrechtseingriff. Dieser Eingriff bedarf einer gesetzlichen Regelung und muss verhältnismäßig sein.

Die Berliner Unis können nur Hausverbote von maximal drei Monaten verhängen, aber sie können derzeit niemanden wegen Störungen exmatrikulieren. Max-Emanuel Geis, Experte für Hochschulrecht

Berlin hat kein Hochschulgesetz, das eine Exmatrikulation in diesem Fall erlauben würde. Daher passiert praktisch nichts?

Genau. In Berlin gab es bis 2021 Vorschriften über Ordnungsmaßnahmen. Man konnte Leute exmatrikulieren, etwa wenn sie Hörsäle besetzt haben. Aber das ist abgeschafft worden, und nun gibt es gar kein Ordnungsrecht mehr. Das heißt: Die Unis können nur Hausverbote von maximal drei Monaten verhängen, aber sie können derzeit niemanden wegen Störungen exmatrikulieren.

Nun soll das geändert werden. Wer Gewalt anwendet oder dazu aufruft oder wegen einer Straftat zu Lasten eines Mitglieds der Uni rechtskräftig verurteilt worden ist, soll künftig an Berliner Hochschulen exmatrikuliert werden können. Finden Sie das richtig?

Der Passus mit der rechtskräftigen Verurteilung ist eine Nebelkerze. Bis jemand rechtskräftig verurteilt ist, hat er oder sie sein Studium längst abgeschlossen.

Kritiker befürchten, dass das neue Gesetz ein Weg ist, unliebsame Meinungen zu unterdrücken. Zu Recht?

Ja, es gibt ein Spannungsfeld. Was bedeutet denn Gewalt? Geht es nur um körperliche Gewalt oder auch um psychisch wirkende Gewalt? Außerdem ist der Anwendungsbereich zu beschränkt: Eine antisemitische Äußerung ist nicht notwendig ein Gewaltaufruf.

Demo für Meinungsfreiheit: Pro-Palästinensische Studenten der Humboldt-Universität demonstrieren unter dem Motto „Hands of Student Rights“ gegen eine Verschärfung des Hochschulgesetzes. © dpa/Jens Kalaene

Es muss doch auch einen Unterschied machen, ob jemand nur demonstriert oder Kommilitonen angreift, oder?

Ja, wenn jemand einen Kommilitonen körperlich angreift, und im Gesetz für solche Fälle Exmatrikulationen vorgesehen sind, wäre ein Ausschluss sicher verhältnismäßig. Aber bei einer reinen Demo oder einer Hörsaalbesetzung hielte ich eine Exmatrikulation ohne weitere Tatsachen für übertrieben.

Ist es egal, worum es inhaltlich geht? Oder wären die Regeln lockerer, wenn sich der Protest gegen hochschulpolitische Themen richten würde?

Die Versammlungsfreiheit ist nicht auf bestimmte Themen beschränkt. Bei den Gaza-Protesten kommt es darauf an, ob es sich um zulässige Meinungsäußerungen handelt oder um eine unzulässige Volksverhetzung.

Was heißt das konkret?

Wenn ich für eine Waffenruhe in Gaza demonstriere oder für die Zwei-Staaten-Lösung, ist das eine zulässige Meinungsäußerung. Aber wenn ich „From the river to the sea“ skandiere, stellt dies das Existenzrecht Israels infrage, und das wäre Volksverhetzung.

Party mit Konsequenzen: Wegen ausländerfeindlicher Lieder haben Partygäste die Kündigung bekommen oder müssen befürchten, von der Uni zu fliegen. © dpa/Georg Wendt

In Hamburg hat die Hochschule für angewandte Wissenschaften einer Studentin mit Exmatrikulation gedroht, weil sie auf Sylt „Ausländer raus“ gesungen hat. Ist das rechtlich haltbar?

Hamburg hat ein Hochschulgesetz, das eine Exmatrikulation vorsieht, falls jemand das Ansehen der Hochschule nachhaltig schädigt. Das ist hier die Frage: Hat die Studentin mit ihrem Verhalten das Ansehen der Hochschule nachhaltig geschädigt? Gibt es eine Vorgeschichte mit ähnlichen Vorfällen oder war das ein einmaliger Ausrutscher? Steht der Vorfall für eine bestimmte Gesinnung oder war er eine spätpubertär-alkoholbedingte Entgleisung?

Spielt es keine Rolle, dass die Frau das Ganze in ihrer Freizeit gemacht hat?

Man kann heute über soziale Netzwerke die Profile von Menschen einsehen. Dazu gehört auch die Info, an welcher Hochschule man studiert. Insofern wären schon Rückschlüsse auf die Hochschule möglich. Aber man muss in dieser Frage vorsichtig sein. Eine pauschal behauptete Rufschädigung darf nicht in eine allgemeine Gesinnungskontrolle ausarten.

Was bedeutet es, wenn man exmatrikuliert wird? Kann man dann einfach woanders weiterstudieren?

Ja, das kann man. Es gibt keine Sperrwirkung, es sei denn, sie wäre gesetzlich bestimmt. Das ist aber meines Wissens derzeit in keinem Bundesland der Fall. Und man muss der neuen Hochschule auch nicht offenbaren, dass man woanders exmatrikuliert worden ist.