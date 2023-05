Kakadus, Roboter und KI Die harte Nuss der Intelligenz

Im Institut für Veterinärmedizin der Universität Wien steht eine Box aus Holz. In dieser Box gibt es ein Fach, in das man eine Nuss legen kann oder etwas anderes, das Kakadus gerne mögen. Dann wird das Fach mit einer transparenten Klappe verschlossen und ein stählerner Riegel vorgeschoben. Um diesen Riegel zu öffnen, muss man allerdings erst ein Rad in die richtige Position drehen, sodass die Aussparung darin den Riegel freigibt. Um das Rad zu drehen, muss man einen Bolzen darauf entfernen. Der aber wird von einer Schraube blockiert und muss erst herausgedreht werden. Und bevor die Schraube gedreht werden kann, muss ein Splint aus ihr herausgezogen werden. Insgesamt sind es fünf Schritte, die man absolvieren muss, um an die Nuss zu gelangen. Es ist ganz schön kompliziert.