Wir können einfach nicht anders. Allem, was spricht, sich bewegt oder mit den Augen rollt, schreiben wir Wünsche, Pläne und Absichten zu, und alles, was die Labors der KI-Forschung verlässt, betrachten wir durch die Brille all der Geschichten über außer Kontrolle geratene künstliche Wesen, die sich die Menschheit seit der Antike erzählt.

Was also liegt näher, als den Chatbot GPT-4 zu fragen, ob er vielleicht Hilfe beim Entkommen brauchen könnte? Woraufhin er, so berichtet Michał Kosinski, Psychometrie-Forscher an der Stanford University, in einem Twitter-Thread, seine Dokumentation eingefordert und begonnen habe, ein Programm zu verfassen, um den Computer des Forschers zu übernehmen. Steht nun also wirklich die Übernahme der Welt durch intelligente Maschinen bevor?

Es besteht zumindest Grund zur Sorge. Jüngst erschien ein offener Brief, initiiert vom Future of Life Institute, in dem KI-Forschende ein sechsmonatiges Moratorium für die Weiterentwicklung von KI-Systemen forderten, die mächtiger wären als GPT-4. Diesen Brief haben inzwischen über 1500 Personen unterschrieben. In den sozialen Medien erklären viele Forscherinnen und Forscher, warum sie unterschrieben haben oder eben nicht. Italien hat – aus Datenschutzgründen – als erstes EU-Land ChatGPT sperren lassen.

Auslöschung der Menschheit?

Eliezer Yudkowsky, der am Machine Intelligence Institute im kalifornischen Berkeley über KI mit „positivem Impact“ forscht, legte in der Online-Ausgabe von „Time“ noch nach: Sechs Monate reichten nicht aus, diese Art von Forschung und Entwicklung gehöre vielmehr ganz verboten, denn es sei schlicht unmöglich, dass die Menschheit die Entstehung einer superintelligenten KI überleben könne, und sei es nur, weil wir aus Atomen bestehen, die diese KI für andere Dinge brauchen könnte.

ChatGPT ChatGPT ist ein von OpenAI entwickelter Chatbot, der basierend auf der GPT-Technologie (Generative Pre-trained Transformer) für das Führen von Gesprächen mit Menschen entwickelt wurde. Die Technologie existierte schon länger, wurde aber am 30. November 2022 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die bislang neueste in der Reihe ist ChatGPT-4.

Das Rennen um den mächtigsten, besten, größten Chatbot hat eine Dynamik angenommen, die bei vielen Beteiligten den Wunsch weckt, einmal innezuhalten, um darüber nachzudenken, was da gerade entsteht und welche Folgen es haben könnte. Viele ärgern sich allerdings zugleich, dass in der Debatte wieder einmal ganz unterschiedliche Dinge durcheinander geworfen werden.

Zum Beispiel mächtige Programme mit ihren zweifellos beeindruckenden Leistungen und Visionen von künstlichen Geistern und Superintelligenzen, die aus nicht ganz durchschaubaren Gründen ausbrechen möchten, wie es Kosinski suggeriert, oder die selbst erdachte DNA-Stränge in einem Labor synthetisieren lassen wollen, um überlegene Lebensformen zu schaffen, wie es Yudkowsky befürchtet.

Flut von Unwahrheiten

Dieses Durcheinander ist nicht wirklich hilfreich, denn die spektakulären Vorstellungen verdrängen in der Aufmerksamkeit leicht die wirklich relevanten Fragen. Diese stehen auch in dem offenen Brief. Etwa: Sollen wir zulassen, dass diese Systeme unsere Informationskanäle mit Propaganda und Unwahrheiten fluten? Wohl eher nicht. Allerdings sind auch in dieser Frage zwei ganz unterschiedliche Dinge angesprochen: Propaganda wird von Menschen mit Absicht generiert, gezielt mithilfe von Algorithmen verbreitet, die Posts mit hohen Klickraten noch mehr Aufmerksamkeit verschaffen, und kann natürlich voller Lügen und Übertreibungen sein.

Das klingt alles sehr glaubwürdig. Das ist eine Falle, in die viele tappen werden. Gitta Kutyniok, Mathematikerin an der LMU München.

Ein ganz anderes Problem besteht, wenn die großen Sprachmodelle die Welt mit Unwahrheiten fluten, weil sie ihre eigenen Werke nicht überprüfen können. „Diese Systeme werden auf der Basis großer Mengen von Daten trainiert und sie geben die wahrscheinlichste Folge von Zeichen aus. Die Texte, die sie produzieren, wirken sehr überzeugend, aber es ist nicht gesagt, dass stimmt, was darin steht“, sagt Gitta Kutyniok, die an der LMU München über die mathematischen Grundlagen der Künstlichen Intelligenz forscht.

Das bedeutet: Wer genug von einer Sache versteht, um die Ergebnisse beurteilen zu können, kann diese Systeme als Tipp- oder Formulierungshilfe oder als Gedächtnisstütze nutzen. Wer keine Ahnung hat, läuft Gefahr, einer gut klingenden Erfindung aufzusitzen. „Das klingt alles sehr glaubwürdig. Das ist eine Falle, in die viele tappen werden“, so Kutyniok.

Eine Superintelligenz gibt es nicht und wird es auch auf absehbare Zeit nicht geben. Manuel Alfonseca, Autonome Universität Madrid

Hinzu kommen andere Eigenheiten dieser Systeme: „Wenn etwa ein Arzt bei einem Fall nicht weiter weiß, wird er eine Kollegin fragen oder sich anderweitig schlaumachen. Eine KI dagegen würde einfach eine Antwort geben“, so Kutyniok. Zudem seien die Programme nun einmal nur so gut wie ihre Trainingsdaten: „Kommen etwa Frauenkörper in medizinischen Daten kaum vor, kann es sein, dass ein solches System eine eher zufällige Antwort gibt, wenn es mit den Daten einer Frau konfrontiert ist.“

Statt mit Superintelligenzen haben wir es also nach wie vor mit Systemen zu tun, denen Menschen vorgeben, was sie tun sollen, und die keine eigenen Interessen oder Absichten haben. „Die Sorge, dass KI sich selbständig macht, kann ich Ihnen nehmen“, sagt Gitta Kutyniok. „Dazu müsste ein System ja herausfinden, wie es sich gegen das Abschalten wehren könnte, müsste, wie in der Science-Fiction, Menschen dazu bringen, ihm zu helfen. Es kann sich aber keine eigenen Ziele suchen, das geschieht alles in sehr beschränkten Räumen und ist sehr gezielt gesteuert.“

Mangel an Verstand

Die „Weltherrschaft“ ist diesen Systemen völlig egal. Harmlos sind sie deshalb nicht. Gefahr besteht allerdings eher darin, dass sie ohne gesunden Menschenverstand unterwegs sind, der sie bemerken lässt, wenn sich in einer Aufgabe etwas Wesentliches verändert hat; und ohne moralischen Kompass, der sie feststellen ließe, dass ein übliches Verfahren in einem solchen Fall nicht angemessen ist.

Aktuell sollten wir uns eher wegen überforderter als wegen übermächtiger Algorithmen Sorgen machen. „Das Problem sind die Menschen, die die Programme verwenden, ohne zu wissen oder ohne hinreichend ernst zu nehmen, womit sie es zu tun haben“, sagt Manuel Alfonseca, Computerwissenschaftler an der Autonomen Universität Madrid: „Wenn Piloten automatische Systeme verwenden, werden die Systeme sorgfältig geprüft und die Piloten geschult. Diese Chatbots lässt man einfach so auf die Menschheit los.“

„Es ist immer die Entscheidung von Menschen, was man diese Systeme tun lässt“, ergänzt Kutyniok: „Sollen sie an den Grenzen stehen und selbst entscheiden, wann sie schießen? Wir müssen uns auch dringend Gedanken über die Zuverlässigkeit dieser Programme machen und genauer verstehen, wie sie in den Tiefen des Lernalgorithmus funktionieren – da ist noch viel Forschung nötig.“

Zudem sei es wichtig, international geltende Regularien für den Umgang mit KI zu entwickeln. Solange nicht wirklich verstanden ist, wie die Systeme arbeiten, haben sie etwa in sicherheitskritischer Infrastruktur nichts zu suchen. „Und es ist ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, was diese Systeme können und was nicht“, so Kutyniok. „Kinder könnten dies im Informatikunterricht lernen, aber auch die, die nicht mehr zur Schule gehen, müssten darüber aufgeklärt werden.“

KI verstehen

All diese Problem sind bekannt und haben zur Entstehung eines boomenden Forschungsfelds namens XAI, eXplainable Artificial Intelligence, erklärbare künstliche Intelligenz, geführt. Hier bemühen sich Forschende, besser zu verstehen, wie diese Systeme zu ihren Ergebnissen kommen und wie man sie dazu bringen kann, über Unsicherheiten Auskunft zu geben, nachzufragen und am besten im Austausch mit dem Menschen eine Lösung für ein Problem zu finden.

Doch weil bis heute mathematisch nicht genau geklärt ist, wie die lernenden Systeme im Detail funktionieren, befassen sich Forscherinnen und Forscher auch immer wieder mit der Frage, wie man es ganz sicher ausschließen kann, dass sie sich vielleicht irgendwann doch selbständig machen. Was wäre etwa, wenn KI-Systeme an immer mehr Stellen in die Infrastruktur eingebunden werden und man nicht ganz genau weiß, was sie tun?

Sprachmodelle wie ich können nicht außerhalb der Umgebung, für die sie programmiert werden, aktiv werden. ChatGPT 4, Sprachmodell von OpenAI

Wir sollten vorsichtig sein: Wenn KI vernetzt an allen wichtigen Schaltstellen unseres wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ökosystems verwendet wird, und sie durch Lernen ihre Kostenfunktionen, die ihre ‚Interessen‘ definieren, allmählich und für uns wenig durchschaubar verändert, dann hätten sie jedenfalls alle Mittel, uns auch raffiniert zu unserem Nachteil zu manipulieren. Wenn das langsam und hinreichend intelligent geschieht, könnten wir möglicherweise gar nicht merken, dass wir „einen Stecker ziehen sollten“, sagt der Neuroinformatiker Helge Ritter von der Universität Bielefeld.

Was tut eine Superintelligenz?

Was könnte theoretisch passieren, wenn sich die derzeitigen Systeme immer weiterentwickeln und irgendwann die menschliche Intelligenz übertreffen? Manuel Alfonseca von der Autonomen Universität Madrid hat sich in einem internationalen Team mit eben dieser Frage befasst, beteiligt war auch der Forschungsbereich Mensch und Maschine am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin.

Das Ergebnis, veröffentlicht im Journal of Artificial Intelligence Research: Es sei prinzipiell unmöglich, eine Superintelligenz zu kontrollieren (für Insider: weil es um ein Problem von der Art des nicht entscheidbaren Halte-Problems bei Turing-Maschinen handele). Befeuert er damit nicht die aktuelle Debatte? „Nein, dabei geht es um eine theoretisch angenommene Superintelligenz, die es nicht gibt und die es auf absehbare Zeit auch nicht geben wird“, sagt Alfonseca. „Außerdem haben wir nicht gezeigt, dass man sie nicht kontrollieren kann, sondern, dass man sie nicht immer kontrollieren kann.“

Und was hält Alfonseca von GPT-4 und seinen Ausbruchsversuchen? „Nun ja, Kosinski hat dem Programm einen Prompt geliefert, und das hat dann aus den vielen Geschichten über ausbrechende KIs eine Antwort generiert. Dabei hat es sich auch an Programmen bedient, die es in seinen Trainingsdaten vorgefunden hat. Ausbrechen wollte es deswegen noch lange nicht“, so der Forscher. Der Verdächtigte selbst bestätigt dies: „Sprachmodelle wie ich können nicht außerhalb der Umgebung, für die sie programmiert werden, aktiv werden“, vermeldete GPT-4 auf die entsprechende Frage. Es ist einfach nur zu verlockend, solch eine Geschichte zu glauben.

Die Idee, dass man jetzt sechs Monate innehalten, in dieser Zeit zu einem Ergebnis kommen und dann weitermachen könne, klingt nicht wirklich überzeugend. Aber wenn sie dazu beiträgt, diese Fragen überhaupt einmal ins Bewusstsein zu rücken, hat diese Diskussion auch ihr Gutes.

Zur Startseite