Karten neu gemischt Das Forschungsministerium forciert die Laserfusion

Die zivile Forschung zur Kernfusion generierte lange Zeit zwar keinen Strom, doch dafür Witze. Einer geht so: Was ist die Fusionskonstante? Von jedem beliebigen Zeitpunkt an wird es noch 30 Jahre dauern bis zu einem funktionierenden Kraftwerk. Dazu jede Menge sarkastische Bemerkungen über horrende Kosten und technische Probleme.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden