Katastrophe in Süddeutschland Was muss Deutschland jetzt für den Hochwasserschutz tun?

Herr Bronstert, ist angesichts des Klimawandels davon auszugehen, dass solche Hochwasser wie in Süddeutschland nun häufiger das Land treffen?

Leider ja. Es ist inzwischen „statistisch signifikant“ erkennbar, dass die Intensitäten konvektiver Starkregen – das sind kleinräumige, aber hochintensive Gewitter – bereits zugenommen haben und vermutlich auch aufgrund der Erwärmung weiter zunehmen werden.

Auch die großräumigen Wetterlagen, die zu solchen aktuellen Ereignissen führen, haben anscheinend in ihrer Häufigkeit zugenommen, wobei dies statistisch nur begrenzt bewertbar ist, da etwa die „Vb-Wetterlage“, die dieses Hochwasser ausgelöst hat, insgesamt und glücklicherweise nur sehr selten auftritt.

Die Gefährdung und das Risiko der betroffenen Gebiete sind im Wandel. Axel Bronstert, stellvertretender Sprecher der DFG-Forschungsgruppe „NatRiskChange“

Was ist in dem Hochwassergebiet falsch gelaufen?

Während der Entstehung und des eigentlichen Verlaufs des Hochwassers – letzterer findet aktuell ja noch statt – habe ich keine gravierenden Fehler erkannt. Vor diesem Extremereignis wurden aber leider insbesondere in Bayern in den letzten Jahren ursprünglich vorgesehene Polderflächen und auch andere Hochwassermanagementmaßnahmen gekürzt oder gar nicht realisiert.

Der Einsatz der Rettungskräfte ist vorbildlich, so der Hochwasserexperte Bronstert. Hier Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bad Saulgau in Baden-Württemberg. © dpa/Thomas Warnack

Was ist richtig gelaufen?

Sowohl die Niederschlagsvorhersage des Deutschen Wetterdienstes DWD als auch die Vorhersage der Pegelstände in den Flüssen – durch die jeweiligen hydrologischen Dienste in Bayern und Baden-Württemberg – wurden gut vorhergesagt. Aber auch die auf den Wasserstandsprognosen basierenden Warnungen und Warnketten haben – soweit das aktuell beurteilt werden kann – gut funktioniert, deutlich besser als zum Teil beim Hochwasser im Ahr- und Erftgebiet im Juli 2021.

Insbesondere in Bayern waren in den vergangenen Jahren ursprünglich vorgesehene Polderflächen und auch andere Hochwassermanagementmaßnahmen gekürzt oder gar nicht realisiert worden, kritisiert Bronstert. Hier die Donau bei Bogen in Bayern. © dpa/Armin Weigel

Der Einsatz der Rettungskräfte war und ist vorbildlich, auch die Kooperation zwischen den Bundesländern. Die Politik hat insgesamt deutlicher und schneller reagiert als etwa 2021. In vielen Landkreisen wurde recht schnell der Katastrophenfall ausgerufen. Das war vermutlich auch eine der Lehren aus der Katastrophe von 2021.

Der Verlust an Menschenleben war bislang auch sehr viel geringer als in 2021, was vermutlich vor allem auf die intensiveren Warnungen, verbesserter Kommunikation und stringenten Evakuierungen zurückzuführen ist.

Zur Person Der Hydrologe Axel Bronstert ist Professor für Geoökologie an der Universität Potsdam. Bronstert ist verantwortlich für die Fächer Hydrologie und Klimatologie am Institut für Umweltwissenschaften und Geographie. Er ist stellvertretender Sprecher der DFG-Forschungsgruppe „NatRiskChange“. Seine Schwerpunkte sind Hydrologie/Klimatologie. Axel Bronstert © UP / Tobias Hopfgarten

Was muss jetzt in Deutschland für den Hochwasserschutz getan werden?

Das akute Management dieses großräumigen und auch sehr starken Hochwasserereignisses war und ist gut. Vor allem die Qualität der Niederschlags- und Abflussprognosen ist beeindruckend. Beim längerfristigen und vorsorgenden Management des Hochwasserrisikos gibt es aber noch klar „Luft nach oben“, insbesondere, was die Abschätzung extremer Niederschlagsereignisse angeht und die zum Teil darauf basierende Ausweisung von Hochwassergefahrenflächen entlang der Flussläufe.

Es ist auch nach wie vor die Regelannahme, dass man von einer zeitlich und statistisch unveränderten Auftretenswahrscheinlichkeit ausgeht. Tatsächlich ist aber sowohl die Gefährdung, also die Wahrscheinlichkeit des Naturereignisses, als auch das daraus resultierende Risiko der betroffenen Gebiete im Wandel.