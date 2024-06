Katastrophenschutz „aus der Zeit gefallen“ Wirksamer warnen und selbst vorbeugen

Von außen betrachtet ist das kaum zu verstehen: Es regnet heftig, Flüsse schwellen an, die Behörden warnen und fordern Vorsorge zu treffen. Doch einige ignorieren das, so auch wieder bei den jüngsten Hochwasserereignissen in Süddeutschland.

Als schließlich sogar Häuser evakuiert werden sollen, verweigern sich manche Bewohner. Die Einsatzkräfte müssen diese Personen dann später in zunehmend prekären Situationen retten oder vom Boot aus mit Lebensmitteln versorgen. Das bindet Personal, das in Krisen ohnehin knapp ist.