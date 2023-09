Klein- und Heimtierklinik der Freien Universität Umfassende 24h-Notfallambulanz erst 2024 wieder offen

Einen umfassenden 24-Stunden-Notfallbetrieb wird die Klein- und Heimtierklinik der Freien Universität in Düppel wohl erst wieder im Mai oder Juni 2024 anbieten. Das geht aus einer Antwort der Wissenschaftsverwaltung auf eine Anfrage des CDU-Abgeordneten Adrian Grasse hervor.

Der Rund-um-die-Uhr-Notdienst war im Juli 2022 geschlossen worden. Seitdem bietet die Klinik ihn nur für Wildtierfindlinge an, die aber möglichst in den Kernzeiten zwischen 8 und 20 Uhr vorgestellt werden sollen: So steht es auf der Webseite der Klinik.

Ein Zwischenschritt könnte eine vorherige Wiederaufnahme der 24h-Notfallsprechstunde mit eingeschränktem chirurgischem Notfallbetrieb sein, bei dem die Tiere lebenserhaltend stabilisiert werden und bei unaufschiebbaren Operationen an 24/7-Einrichtungen überwiesen werden, heißt es in der Antwort.

Als Grund für die Einstellung des 24h-Notfallbetriebes wird eine „signifikante personelle Unterausstattung der Klein- und Heimtierklinik und anderer klinischer Bereiche“ genannt. Im Nachtragshaushalt der FU für das Jahr 2023 sei ein erster Personalaufwuchs erfolgt, Stellenausschreibungen für die Klein- und Heimtierklinik würden laufen.

Zudem würden die arbeitsrechtlichen Bedingungen der Tiermedizin nicht dieselben Sonderregeln wie der Humanmedizin gewähren. In der Humanmedizin ermöglichten vor allem diese Sonderregelungen eine 24h-Notfallversorgung. Dieser Umstand führe nach Einschätzung der FU zum „Kliniksterben“ in der Tiermedizin in der Privatwirtschaft und stelle die fünf universitären tiermedizinischen Einrichtungen in Deutschland vor sehr schwer zu bewältigende Herausforderungen, heißt es weiter.