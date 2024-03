Kleopatras Schwester Archäologen lösen Rätsel um das Grab in Ephesoso

Wer ist sie? Vor mehr als 2000 Jahren wurde mitten in Ephesos, einer der größten Städte der Antike in der heutigen Türkei, eine junge Frau beigesetzt. Ihre letzte Ruhe fand sie in einem außergewöhnlichen achteckigen Grabbau, der die Wissenschaft seit seiner Entdeckung vor große Rätsel stellt.