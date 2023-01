Klimaexperten sind skeptisch Zweifel am Erreichen der deutschen Ziele

Der Expertenrat für Klimafragen kommt in seinem aktuellen Bericht zu einem skeptischen Fazit: Danach lasse die Entwicklung der Treibhausgasemissionen wie auch die Fortschreibung der Trends der letzten Jahre Zweifel aufkommen, dass die Ziele für 2030 erreicht werden können.

Zwar hätten die Emissionen insgesamt im Zeitraum von 2000 bis 2021 um 26,6 Prozent gemindert werden können, doch der Großteil der Reduktion von CO₂-Emissionen habe in den meisten Sektoren in der ersten Dekade des Zeitraums stattgefunden. In den Jahren seit 2020 habe es jenseits der Energiewirtschaft trotz eines coronabedingt abgeschwächten Wirtschaftswachstums aber kaum noch Fortschritte gegeben, wie die Vorsitzenden des Expertenrates, Brigitte Knopf und Hans-Martin Henning, erklärten.

So sind die lebenswichtigen Klimaziele nicht zu erreichen. Stefan Rahmstorf, Potsdam-Insitut für Klimafolgenforschung (PIK)

Zwar habe es in den beiden kritischen Sektoren, dem Gebäudebau und dem Verkehrsbereich, eine Reihe von Fortschritten etwa bei technischer Effizienz gegeben. Der Effekt sei aber konterkariert worden, weil im Gebäudebau zum Beispiel die Fläche pro Kopf zugenommen, und im Verkehrsbereich der gefahrene Kilometer pro Kopf gestiegen sei.

Das Erreichen der Klimaziele 2030 sei mit großen Unsicherheiten behaftet, trotzt der Fortschritte. Unterm Strich konstatiert der Rat eine doppelte Untererfüllung: Einerseits würden Ziele nicht erreicht, andererseits würden erreichte Ziele nicht den Effekt haben, den sich die Politik davon versprochen habe.

„So sind die lebenswichtigen Klimaziele nicht zu erreichen“, quittierte der Klimaforscher Stefan Rahmstorf vom Potsdam-Insitut für Klimafolgenforschung (PIK), der dem Expertenrat nicht angehört, das Ergebnis. Und schrieb auf Twitter weiter: „Regierung, bitte dringend eure Hausaufgaben machen, das ist im Klimaschutzgesetz vorgeschrieben!“

