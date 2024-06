Klimapolitiken auf dem Prüfstand Community kommt in Berlin zusammen

Herr Minx, Sie richten an der TU Berlin eine wissenschaftliche Konferenz zu Klimalösungen aus, unter dem Titel „What works“ (Was funktioniert). Wissen wir das nicht schon? Für den Klimaschutz muss fossile Energie durch erneuerbare ersetzt werden.

Das ist richtig, aber wir können noch nicht so gut beurteilen, mit welchen Politikmaßnahmen sich dieses übergreifende Ziel am besten erreichen lässt. Wir wollen auf der Konferenz herausarbeiten, welche Politik, welche Instrumente in den verschiedenen Bereichen funktionieren, wie und unter welchen Umständen sie gut funktionieren.

Wann funktionieren Klimaschutz-Instrumente nicht gut?

Es geht vor allem um die Kosten des Klimaschutzes. Die müssen wir endlich mehr in den Blick nehmen und uns fragen, wie viel Treibhausgase wir tatsächlich pro Euro einsparen. Nehmen wir die 500 Millionen Euro Förderung für E-Auto-Ladestationen Zuhause. Die waren im Handumdrehen vergriffen. Warum? Wahrscheinlich, weil es sich hier vor allem um Mitnahmeeffekte handelt – Anschaffungen, die auch ohne die Förderung getätigt worden wären. Auch beim Deutschlandticket muss man sich fragen, ob das Geld gut eingesetzt ist, um Emissionen zu senken. Da gibt es vielleicht auch andere Ansätze. Gerade heute, wo überall gespart wird, müssen wir noch mehr zusehen, dass wir für jeden eingesetzten Euro möglichst viel Klimaschutz bekommen.

Die E-Auto-Ladestation fürs Eigenheim haben sich mit Bundesförderung viele Menschen angeschafft, die das vielleicht auch ohne getan hätten. © Chuttersnap

Es ist eine wissenschaftliche Konferenz, aber es kommen auch Beiträge aus anderen Bereichen.

Forschende wissen häufig nicht am besten, wo die aktuellen Wissensbedarfe der Politik liegen. Deswegen ist es uns wichtig, dass Vertreter und Vertreterinnen aus der Politik beitragen. Wir wollen an den Problemen arbeiten, die jetzt anstehen. Daher haben wir auch Organisationen eingeladen, die sich der Forschungsförderung widmen und auch Nicht-Regierungsorganisationen.

Zur Person © David Ausserhofer Jan Minx leitet am Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change (MCC) die Arbeitsgruppe Angewandte Nachhaltigkeitsforschung und hat zu verschiedenen Sachstandsberichten des Weltklimarats IPCC beigetragen.

Über dem Programm steht „Synthese von Erkenntnissen“. Was bedeutet das?

Einzelne Studienergebnisse können in der Politikberatung schnell in die Irre führen. Es kann Verzerrungen geben und bisweilen können sich Ergebnisse auch einfach als falsch erweisen. Deswegen müssen wir uns die gesamte Studienlage ansehen und sie mit den besten wissenschaftlichen Methoden auswerten. Das tun wir in der sozialwissenschaftlichen Klimaforschung aber meist nicht – da darf man in Überblicksarbeiten auch mal schreiben, was man so denkt. Ohne den methodischen Ansatz haben wir es nicht geschafft, aus den vielen Klima- und Energiepolitiken, die in den letzten Jahrzehnten umgesetzt wurden, zu lernen, was eigentlich funktioniert.

Was kann die Forschung besser machen?

In anderen Bereichen ist die Herangehensweise, wissenschaftliche Erkenntnisse zu erfassen und auszuwerten, besser etabliert. Etwa zur Physik des Klimawandels wurden große Fragen beantwortet. Gibt es den menschengemachten Klimawandel? Das wurde unter anderem mit großen Modellvergleichen beantwortet: Ja, eindeutig. Lernen können wir aber vor allem von der Medizin. Da gab es schon ab den 1980er Jahren einen Wandel zu tragfähigen Syntheseverfahren, wahrscheinlich weil Patienten unter Fehlbehandlungen direkt leiden. Das ist nicht vertretbar.

Aus meiner Sicht gilt das auch für die Lösungen der Klimakrise. Wir müssen viele richtige Entscheidungen in sehr kurzer Zeit treffen. Dafür muss sich die sozialwissenschaftliche Syntheseforschung ändern. Mit der Konferenz möchten wir einen Prozess anschieben, der weitergeht, eine eigene Community begründen, die uns tragfähige Erkenntnisse zu Wirksamkeit und Kosten von Klimaschutzmaßnahmen liefert.

Viele Vortragende kommen von weit her, viele mit dem Flugzeug. Haben solche Konferenzen nicht einen zu großen Fußabdruck?

Ich glaube, dass es sehr wichtig für jede Forscherin und jeden Forscher ist, überhaupt für jeden Menschen, sehr bewusst darüber zu entscheiden, wie viel man fliegt. Als Forschungscommunity können wir nicht vollständig darauf verzichten, uns auch persönlich zu treffen. Ich denke, dass es einen Weg aus der Klimakrise geben muss, der Menschen weiterhin erlaubt sich international zu bewegen.