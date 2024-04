Klimawandel Sturzfluten auf der Arabischen Halbinsel werden zu einer wachsenden Bedrohung

Die extremen Regenfälle, die im April die Vereinigten Arabischen Emirate und Teile des Oman heimsuchten, werden mit zunehmender Klimaerwärmung zu einer immer größeren Bedrohung. Zu diesem Schluss kommen Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Ländern, die für die World Weather Attribution (WWA) die Rolle des Klimawandels bei diesem Ereignis untersucht haben.

Ein Tiefdruckgebiet aus Osteuropa hatte am 15. April vor allem in Dubai historische Niederschlagsmengen gebracht, die alle bisherigen Rekorde für Tagesniederschläge seit Beginn der Aufzeichnungen vor 75 Jahren übertrafen. Es gab erhebliche Schäden und mindestens 24 Todesopfer.

Beobachtungen würden auf eine Zunahme von Starkniederschlägen unter dem Einfluss des Klimawandels hindeuten, schreiben die WWA-Forschenden in einer aktuellen Erklärung. Starkniederschläge wie die beobachteten würden demnach wahrscheinlicher.

Diese Kombination von Handout-Bildern der Nasa vom 3. April (oben) und 19. April (unten) zeigt Jebel Ali, etwa 35 Kilometer südwestlich von Dubai, vor und nach den jüngsten Überschwemmungen. © AFP/-

Die meisten bisherigen Starkniederschläge in der Region traten in El-Niño-Jahren wie derzeit auf. Das zyklische Klimaphänomen El-Niño im äquatorialen Pazifik geht mit globalen Klimaveränderungen einher. Es spiele eine wichtige Rolle für die Erklärung der beobachteten Niederschlagsvariabilität auf der Arabischen Halbinsel. Doch die Forschenden gehen auch von einem Zusammenhang mit dem vom Menschen verursachten Klimawandel aus.

Nachweisbare Zunahme erwartet

Die Wissenschaftler:innen sprechen von einem Trend: „Basierend auf den Beobachtungen war das Ereignis 10 bis 40 Prozent intensiver, als es in einem El-Niño-Jahr in einem um 1,2 Grad Celsius kühleren Klima gewesen wäre.“ Es sei mit „mittlerer Plausibilität“ zu erklären, dass die Starkniederschläge auf der Arabischen Halbinsel bei einer globalen Erwärmung von etwa 1,5 Grad im Vergleich zu vorindustriellen Klimabedingungen, die nahe an der heutigen globalen Erwärmung liegt, nachweisbar zunehmen werden.

Es gibt jedoch eine Diskrepanz zwischen den Modellergebnissen und den Beobachtungen, die es laut der Forschenden unmöglich mache, mit Sicherheit zu sagen, dass der Klimawandel der Haupttreiber ist, der dieses Ereignis wahrscheinlicher machte. Andererseits gebe es keine andere Erklärung für einen Trend in den Beobachtungen „als die Erwartung, dass Starkniederschläge in einem wärmeren Klima zunehmen werden“.

Dass eine mögliche Wolkenimpfung durch Flugzeuge einen signifikanten Einfluss auf das Ereignis hatte, wie in den Medien zunächst kolportiert wurde, schließen die WWA-Forschenden aus. Sie sehen hingegen auch Ursachen für die Schäden, die im Bereich der Infrastruktur liegen.

Dass der Starkregen in Dubai durch Wolkenimpfung mit Flugzeuge gezielt ausgelöst wurde, schließen Meteorologen und Forschende aus. © dpa/Julian Stratenschulte

Im Oman und in den Vereinigten Arabischen Emiraten leben rund 85 Prozent der Gesamtbevölkerung in hochwassergefährdeten, niedrig gelegenen Gebieten. In beiden Ländern erhöhe zudem ein hohes Maß an Flächen mit begrenzter Durchlässigkeit und Aufnahmefähigkeit das Risiko und die Schwere von Sturzfluten. Ursachen dafür sind demnach die Siedlungsentwicklung, unzureichende Entwässerung und ausgetrocknete Böden.

Überflutete Straße in der Stadt Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten am 20. April 2024. © AFP/AHMED RAMZAN

Die hohe Zahl der Todesopfer und die beträchtlichen Schäden an Häusern, Geschäften, Büros und Autos bei dem Ereignis in Dubaï deuten nach Ansicht der Autor:innen darauf hin, dass die Warnungen einige Menschen möglicherweise nicht erreicht haben. Denkbar sei auch, dass sie nicht spezifisch genug waren.

Die Region gilt als hyperarid, das heißt, sie ist eigentlich durch extreme Trockenheit gekennzeichnet. Die extremen Regenfälle würden daher nun die Dringlichkeit unterstreichen, sich mit den möglichen Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen und sich besser auf extreme Wetterereignisse vorzubereiten.