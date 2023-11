Klimawandel und ausbleibende Gegenmaßnahmen Brandenburgs Seen sterben leise

Ein überwachsenes Schild auf der Uferböschung verbietet Unbefugten das Angeln. Durch hohe Brennnesseln führt ein Trampelpfad zu einem T-förmigen Bohlensteg, der noch vor wenigen Jahren weit in den See reichte. Heute überragt er trockenen Seegrund um zwei Meter. Wie viele Gewässer im Norden Brandenburgs ist dieser See in den vergangenen Dürrejahren verschwunden.