Zwei solcher Implantate wurden dem Patienten in seinen motorischen Cortex eingesetzt. Foto: Wyss Center, Genf

Als „Locked-In“ bezeichnen Mediziner Zustände, in dem Menschen wach sind, sich aber nicht äußern können. Technologische Lösungen funktionieren bislang nur, wenn noch einige Muskeln kontrolliert werden können, etwa in der Wange oder die des Auges oder Augenlid. Ein Beispiel ist der von Julian Schnabel 2007 verfilmte Fall des französischen Journalisten Jean-Dominique Bauby. Auch der 2018 verstorbene, an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankte Physiker Stephen Hawking nutzte eine Variante dieser Technik.

Neuroimlantat

Personen allerdings, die auch die letzten Möglichkeiten der Muskelkontrolle verloren haben, sind tatsächlich fast vollkommen eingeschlossen und kaum fähig, auch nur grundlegende Bedürfnisse zu äußern. Ein Team aus Mitarbeitern einer Spezialfirma in Mössingen und Neurologen und Neuroingenieuren aus Deutschland und der Schweiz, unter ihnen Niels Birbaumer aus Tübingen, hat jetzt ein Neuroimplantat vorgestellt, das das Problem lösen soll.

Im Magazin „Nature Commuications“ berichtet es von einem 34-jährigen an Amyotropher Lateralsklerose leidenden Patienten.

Mehr Studien nötig

Dieser lernte, Nervensignale so zu steuern, dass diese als Ja oder Nein ausgelesen werden konnten. Er sei so in der Lage, mit der Geschwindigkeit von etwa einem Buchstaben pro Minute Wörter zu formulieren und damit Bedürfnisse zu kommunizieren. Birbaumer hatte gemeinsam mit anderen schon vor Jahren über entsprechende Ergebnisse berichtet. Ihm wurde aber vorgeworfen, dass die Daten den Rückschluss auf funktionierende Kommunikation nicht zuließen.

Die jetzige Publikation könnte hier Klarheit schaffen.

Vor einer breiteren Anwendung seien, so die Forschenden, aber weitere Studien an Patienten nötig, um unter anderem die Sicherheit des Implantats zu prüfen.