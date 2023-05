Kraft des Fröstelns Kälte kann das menschliche Leben verlängern

Der Grönlandhai lebt am Nordpol und kann über 500 Jahre alt werden; und in der Antarktis gibt es sogar Schwämme mit einer Lebenserwartung von mehreren 1000 Jahren. Sie liefern starke Argumente für eine lebensverlängernde Kraft der Kälte. Ein Schlüssel dazu könnte in der Aktivierung der körpereigenen Müllabfuhr liegen – und das funktioniert offenbar auch beim Menschen.