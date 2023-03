Kunst für den guten Zweck Viadrina-Uni organisiert Auktion zu Gunsten der Ukraine

Malereien, Drucke, Collagen und Zeichnungen sollen am kommenden Samstag in Frankfurt (Oder) versteigert werden. Die Werke stellen über 15 ukrainische, polnische und deutsche Künstlerinnen und Künstler zur Verfügung, der Frankfurter Kunstverein und der Kunstladen Kukuryku!. Das Besondere: Der Erlös der verkauften Kunstwerke soll zu 80 Prozent an den Verein Blaue Brücke und die von ihm organisierten Hilfstransporte in die Ukraine gehen.

Organisiert wird die Benefizveranstaltung vom Hochschulseelsorger der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder), René Pachmann, den Studierenden der Uni sowie ukrainischen und deutschen Ehrenamtlichen. Im Vorfeld der Auktion kann eine Auswahl der Bilder im Erdgeschoss der Lenné-Passage und auf der Website des Vereins besichtigt werden.

Das Preisspektrum ist nach Angaben der Veranstaltenden groß – von sehr günstigen bis zu höherpreisigen Werken sei etwas „für jeden Geldbeutel dabei“. Durch die Spenden sollen Generatoren, Winterkleidung, Medikamente und Lebensmittel in Dörfer und Städte in unmittelbarer Nähe der Front gebracht werden.

Der Verein Blaue Brücke engagiert sich mit ehramtlichen Helfer:innen bereits seit einem Jahr für die Ukraine und unterstützt auch ukrainische Geflüchtete in Frankfurt (Oder) und Slubice. Der Verein hat zum Beispiel auch einen „Charity Shop“ in Frankfurt eröffnet, in dem Sachspenden für die Ukraine gesammelt werden.

Die Auktion der Kunstwerke findet im Kleistforum Frankfurt (Oder), Platz der Einheit 1, am Samstag, den 18. März, von 11 bis 13 Uhr statt. Am Tag der Auktion sind die Bilder auch ab 9 Uhr im Kleistforum zu sehen.

