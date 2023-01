„Habt keine Angst, alles zu verändern!“ Wolodymyr Selenskyj spricht zu Studierenden in Berlin und Brandenburg

„Habt keine Angst, alles zu verändern und nach vorne zu schauen“: Mit diesem Appell hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj an Studierende in Berlin und Brandenburg gewandt.

Selenskyj war am Dienstagnachmittag per Video zu einem Gespräch in jeweils einen Hörsaal der Humboldt-Universität und der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) aus Kiew zugeschaltet. Er trat dabei in seinem für ihn typischen dunklen Pulli auf, im Hintergrund die ukrainische Fahne. Die Hörsäle in den Unis waren voll besetzt.

Der ukrainische Präsident begann sein rund zehnminütiges Eingangsstatement mit einem Dank: „Ich bin dankbar für alles, was Deutschland tut, um unser Land zu unterstützen.“ Deutschland sei in einer „führenden Position“ bei der Hilfe für die Ukraine: „Deutschlands Politik hat sich von der russischen Optik befreit und sieht nun anders auf uns.“

Selenskyj berichtete danach unter anderem von der aktuellen Situation in seinem Land, insbesondere auch von den Folgen des russischen Angriffs auf ein Wohnhaus in Dnipro: „Russland hat das Grauen in unseren Alltag gebracht.“ Er gab den Studierenden einen kurzen historischen Exkurs zum russischen Imperialismus, der die Wurzel des Krieges sei: „Ihr seid jung, Ihr habt nicht erlebt, wie die sowjetische Herrschaft unsere Gebiete unter ihrer Hand gehalten hat.“

Russland hat sich vertan in der Einschätzung der Ukraine und Europas. Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine

Seine Hauptbotschaft war eine positive: Er sei zutiefst davon überzeugt, dass Demokratien immer stärker seien und „immer gewinnen werden“: „Russland hat sich vertan in der Einschätzung der Ukraine und Europas.“ Die Ukraine, Deutschland und die gesamte freie Welt würden zusammenstehen.

Im Anschluss beantwortete Selenskyj Fragen von Studierenden, die zum Beispiel etwas zu sexualisierter Gewalt im Krieg oder demokratische Reformen in der Ukraine wissen wollten. Er ging dabei auch auf kritische Fragen ein – etwa, warum die Ukraine Parteien verboten habe. Dies betreffe nur die Parteien, die von Russland finanziert wurden, antwortete Selenskyj. Einer Studentin aus Frankfurt, die über ein Hilfsprojekt für die Ukraine berichtete, rief er zu: „Das ist ein super Job!“ Es sei wichtig, dass junge Ukrainerinnen und Ukraine in Deutschland weiter studieren könnten.

Im Publikum an der Humboldt-Uni war auch der ukrainischer Botschafter Oleksij Makejew. Dieser übernahm kurzfristig, als Selenskyj für einige Minuten einen Anruf von seinen Streitkräften annehmen musste. Studierende konnten das Gespräch auch online verfolgen, zugeschaltet im Stream waren mehr als 1300 Zuschauer:innen.

Die Rede von Selenskyj wurde lange geplant: Laut Viadrina entstand die Idee dazu bereits im vergangenen Sommer bei einem Besuch von Mitgliedern der ukrainischen Botschaft an der Uni in Frankfurt (Oder). Der frühere Botschafter Andrij Melnyk soll zuvor ebenfalls regelmäßig an der Viadrina zu Gast gewesen sein, die eine ausgewiesene Expertise zur Ukraine hat.

Bis tatsächlich ein freier Termin für den ukrainischen Präsidenten gefunden wurde, habe es einige Zeit gedauert, heißt es. Dass auch die Humboldt-Universität ins Boot geholt wurde, dürfte mit HU-Präsidentin Julia von Blumenthal zu tun haben: Diese war bis Ende des vergangenen Sommersemesters nämlich noch Präsidentin der Europa-Universität Viadrina.

