Künstliche Beine, die man spüren kann Mehr Beweglichkeit und Lebensqualität für Amputierte

Mit künstlichen Gliedmaßen gehen, als wären es ganz natürlich: Seit Jahrzehnten arbeiten Forschende daran, diesen Traum mittels hoch entwickelter Prothesen wahrzumachen. Ein Problem dabei bleibt: Die Menschen können ihre Prothesen und deren Postion nicht spüren – eine wichtige Voraussetzung für intuitive Bewegungsmuster.

Nun hat eine spezielle Operation, kombiniert mit einer bionischen Beinprothese, eine solche Rückmeldung ermöglicht und damit die Geschwindigkeit und Kontrolle beim Gehen deutlich verbessert. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „Nature Medicine“ veröffentlicht.

Allein im Jahr 2019 mussten sich in Deutschland 6455 Menschen einer Unterschenkelamputation unterziehen, verursacht durch Unfälle, Diabetes, Infektionen und Durchblutungsstörungen. Bionische Prothesen sind hoch entwickelte künstliche Gliedmaßen, die durch elektronische und mechanische Komponenten biologische Funktionen nachahmen. Allerdings geben sie keine Rückmeldung an das Nervensystem. Menschen mit amputierten Gliedmaßen können daher Position, Geschwindigkeit und das Drehmoment ihrer Prothesengelenke nicht spüren.

Pionier Hugh Herr

Ein Team um Hugh Herr vom Massachusetts Institute of Technology in Cambridge hat dafür die „Agonist-Antagonist-Myoneuronal-Interface-Technik“ (AMI) entwickelt und in Kombination mit einer bionischen Prothese getestet. Hugh Herr, selbst beidseitig an den Unterschenkeln amputiert, ist ein Pionier auf dem Gebiet der bionischen Prothesen.

Bionische Prothesen können durch Kontraktionen in verbleibenden Muskeln gesteuert werden: Sensoren an der Hautoberfläche nehmen die Muskelkontraktionen wahr und übersetzen sie in Bewegungen der Prothese.

Die AMI-Technik verbindet außerdem die verbleibenden Unterschenkelmuskeln miteinander. Bei der Operation werden jeweils Gegenspieler-Muskeln miteinander verknüpft. Diese Muskeln, auch Antagonisten genannt, führen entgegengesetzte Bewegungen aus, wie das Beugen und Strecken eines Gelenks. Durch die Anspannung eines Muskels entsteht ein Zug im Gegenspieler-Muskel, der in ein propriozeptives Signal umgewandelt wird, was eine teilweise Wiederherstellung der Wahrnehmung ermöglicht.

„Das ist ein sehr interessanter Ansatz, der den Amputierten weltweit Hoffnung macht“, kommentiert Stanisa Raspopovic, der an der ETHZ in Zürich das Labor für Neuroingenieurwissenschaften leitet. „Der Preis dafür ist derzeit möglicherweise hoch, aber auf lange Sicht wird dies durch den Gewinn an Patientenindividualität und Einsparungen bei den klinischen Kosten aufgrund der neuartigen Technologie aufgewogen.“

41 Prozent mehr Geschwindigkeit

In der Studie wurden sieben Patienten mit einer AMI-Operation mit sieben Patienten ohne die Operation verglichen, alle ausgestattet mit der bionischen Prothese. Die operierten Patienten zeigten eine um 41 Prozent höhere Gehgeschwindigkeit im Vergleich zur Kontrollgruppe, was der Gehgeschwindigkeit von Nicht-Amputierten entspricht. Zudem war ihre Leistung in schwierigen Umgebungen wie Treppensteigen besser, und das Gangbild wirkte natürlicher.

„Personen, die sich einer Amputation unterziehen müssen, untergehen in jedem Fall einem chirurgischen Eingriff“, sagt Thomas Stieglitz, Leiter der Professur für Biomedizinische Mikrotechnik am Institut für Mikrosystemtechnik der Uni Freiburg. „In diesem könnte auch die AMI durchgeführt werden, sodass nur überschaubare Kosten durch etwas längere Operationszeiten entstünden.“

Die Herausforderung liege in der Überführung der chirurgischen Methode in die klinische Praxis. „Die Methode scheint sich prinzipiell für viele Patienten zu eignen, bei denen nach Amputation des Fußes oder Unterschenkels noch Muskeln und Sehnen für die chirurgische Intervention zur Verfügung stehen“, so Stieglitz. Auch mit weniger komplexen und ausgereiften Prothesen ließe sich seiner Meinung nach eine Verbesserung des Ganges im Vergleich zu der gegenwärtigen Standardversorgung erzielen.

Einsatz in Deutschland

Die AMI-Chirurgie wurde bereits in Deutschland eingesetzt. Jennifer Ernst, Fachärztin für plastische und ästhetische Chirurgie, hat die Methode erlernt und seit Januar 2022 mehr als 55 Patienten an der Medizinische Hochschule Hannover damit versorgt „Die Ergebnisse sind beeindruckend“, sagt sie. „Das Gehvermögen, die Balance und die Koordinationsfähigkeit sind deutlich besser.“

Skeptischer äußert sich Oskar Aszmann, Leiter des Clinical Laboratory for Bionic Limb Reconstruction an der Universitätsklinik in Wien: „Die meisten Unterschenkel-Amputationen bei Patienten (sicher mehr als 90 Prozent) sind metabolisch bedingt (Diabetes) oder aufgrund von Nikotinmissbrauch.“ Die Patienten seien meist sehr krank und gezeichnet durch chronisch selbstschädigendes Verhalten. „Eine AMI-Prozedur dauert lange, ist verbunden mit deutlich mehr Weichteilchirurgie und sicherlich für dieses Patientengut nicht geeignet.“

Die AMI-Operation wurde laut der Forschenden bereits bei einigen Dutzend Amputierten weltweit angewandt. Sie rechnen damit, dass die Operation schon in baldiger Zukunft als Standardversorgung in mehr Kliniken durchgeführt werden wird. Die in der Studie eingesetzte Prothese solle in etwa fünf Jahren auf dem Markt verfügbar sein. (mit SMC)