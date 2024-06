Laborunfall oder Natur? Neue Diskussionen um den Ursprung von Covid-19

Die ganze Welt im Ausnahmezustand, geschätzt mehr als 25 Millionen Tote, Milliarden kranke Menschen, von denen manche bis heute leiden; ein immenser wirtschaftlicher, gesellschaftlicher und psychischer Schaden. Wäre all dies tatsächlich auf ein Laborexperiment zurückzuführen, es wäre die Story des Jahrhunderts.

Entsprechend groß ist der Wirbel um jeden Hinweis, der Klarheit in den Ursprung der Pandemie bringen könnte. So auch um einen Gastbeitrag, der kürzlich in der New York Times erschienen ist. In fünf Argumentationslinien legt Alina Chan dar, warum das Coronavirus, ihrer Meinung nach „mit hoher Wahrscheinlichkeit“, aus einem Labor entsprungen ist.