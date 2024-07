Lange Strecke, großes Einsparpotenzial Weite Reisen verursachen die meisten CO₂-Emissionen

Reisen über mehr als 80 Kilometer Distanz machen weniger als drei Prozent des Gesamtaufkommens aus, sind aber für über 70 Prozent der reisebedingten Emissionen von Kohlendioxid (CO₂) verantwortlich, zeigt eine Erhebung der University Leeds in Großbritannien. Im Fernverkehr bestehe dementsprechend größeres Potenzial, Emissionen zu verringern, als im Nah- und Pendelverkehr, berichten die Forschenden in „Nature Energy“.

Die Diskrepanz zwischen den Anteilen am Reiseverkehr und am CO₂-Ausstoß ist noch größer, wenn der internationale Reiseverkehr betrachtet wird: Nur 0,4 Prozent der Reisen führen in andere Länder, sie machen aber 55 Prozent der Emissionen aus.

60 Prozent der insgesamt zurückgelegten Distanzen entfallen auf drei Prozent der Reisen.

„Die Aussagen sind plausibel“, sagte Felix Creutzig vom Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change dem Tagesspiegel. Das britische Forschungsteam beobachtete einen leichten Rückgang der inländischen Lang- und Kurzstreckenfahrten mit dem Auto in den letzten 25 Jahren. Dagegen habe der internationale Flugverkehr erheblich zugenommen, etwa für Urlaubsreisen und Familienbesuche.

„Langstreckenflüge sind vor allem wegen der großen Entfernung problematisch“, sagt Creutzig. Ein Hin- und Rückflug zwischen London und New York entspreche mit rund 11.000 Kilometern Flugstrecke etwa der Gesamtentfernung, die viele Menschen in einem Jahr mit dem Auto fahren.

Maßnahmen, die auf den Berufs- und Nahverkehr abzielen, können Lebens- und Luftqualität verbessern, aber nur einen vergleichsweise geringen Anteil Emissionen einsparen. © imago/Frank Sorge

„Besorgniserregend ist, dass Fernreisen, insbesondere Flugreisen, zunehmen“, wird Zia Wadud in einer Mitteilung der Universität Leeds zitiert. Das Team um den Leitautor nutzte als Maß für Einsparpotenziale eine Sensitivität, die aufzeigt, welche Arten von Reisen verändert werden könnten, um bei möglichst wenigen betroffenen Personen oder Reisen die CO₂-Emissionen so stark wie möglich zu verringern. Die Menge des eingesparten CO₂ wird zur Berechnung durch den Anteil an den Reisen geteilt.

Würden sämtliche Reisen unter acht Meilen (ca. 13 Kilometer) nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt, würden die Emissionen um etwas mehr als neun Prozent verringert. Dazu müssten jedoch mehr als die Hälfte der Reisenden das Transportmittel wechseln. Daraus ergibt sich ein Sensitivitätswert von 0,17 – der geringste, der in der Studie ermittelt wurde.

Würden dagegen alle Flüge unter 1000 Meilen Distanz (ca. 1600 Kilometer) auf die Schiene verlagert, ergäbe sich eine Verringerung der Emissionen um 5,6 Prozent, aber nur 0,17 Prozent der Reisen wären betroffen. Das ergibt einen deutlich höheren Sensitivitätswert von 33,2. Die höchste Sensitivität ermittelte das Team für eine theoretische Beschränkung aller derzeitigen Flugreisenden auf einen Hin- und Rückflug pro Jahr, einen Wert von 158,3, da nur wenige Reisen betroffen wären.

Bis klimaneutral produzierter Treibstoff für Flugreisen in ausreichender Menge zur Verfügung steht, würden sich finanzpolitische Instrumente anbieten, sagt Creutzig: „Die Luftverkehrssteuer könnte angepasst werden, die derzeit tendenziell wohlhabende Vielflieger bevorteilt.“ Auch höhere Flughafengebühren und ein Stopp von Ausbauvorhaben von Flughäfen könnten dazu beitragen, Emissionen zu verringern.

Das Team aus Leeds will anregen, die Auswirkungen von Fernreisen zu erkennen und neu zu bewerten. „Wenn wir die Emissionen des Luftverkehrs aus den nationalen Statistiken ausklammern, wie es derzeit in fast allen Ländern der Fall ist, ignorieren wir einen großen Teil des Problems“, sagt Co-Autor Muhammad Adeel von der University of the West of England.

„Sowohl auf politischer als auch auf persönlicher Ebene ist es wichtig, dass wir bei den relativ wenigen Langstreckenreisen – insbesondere bei Flügen – anfangen, um die größten Einsparungen zu erreichen“, sagt Wadud.