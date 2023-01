Lazarus-Art Wie eine totgeglaubte Muschel wiederentdeckt wurde

Wenn eine Spezies einmal von der Erde verschwunden ist, kommt sie nie wieder zurück – normalerweise. Doch ab und an passiert es, dass Forscherinnen und Forscher auf Organismen stoßen, die, anstatt ausgestorben zu sein, sehr lebendig sind. Mehr als 350 Arten wurden in den vergangenen 130 Jahren wiederentdeckt. Als Lazarus-Spezies werden sie bezeichnet: Benannt nach jenem Mann, den Jesus in der Bibel von den Toten erweckt.

Manche dieser Arten waren nur ein paar Jahre lang von der Bildfläche verschwunden, andere mehrere Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte. Selten komm es vor, dass eine Art seit mehreren tausend Jahren als ausgestorben gilt, und dann doch noch auftaucht. Genau so ein Fall ist vor der Küste Kaliforniens eingetreten, von dem zwei Forscher nun im Fachblatt „Zookeys“ berichten.

Alles geht auf einen Novembernachmittag im Jahr 2018 zurück. Damals stapfte der US-amerikanische Meeresbiologe Jeff Goddard bei Ebbe durch das Wasser bei Naples Point, ganz in der Nähe von der University of California in Santa Barbara, wo Goddard forscht. Er war auf der Suche nach Nacktschnecken, die ausschließlich im Meer leben. Goddard beugte sich immer wieder herunter und drehte Steine herum, unter denen er die Tiere vermutete, als er stutzig wurde.

Bis jetzt wurde kein lebendiges Exemplar gefunden

Da war eine kleine, weiße, fast durchscheinende Muschel, etwa einen Zentimeter lang. Für andere Menschen mag sie unscheinbar ausgesehen haben, doch Goddard kannte das Meer und seine Bewohner in dieser Gegend – und so eine Muschel war ihm völlig neu. Als sie auch noch aufklappte und ihren Fuß ausstreckte, um damit nach Plankton zu fischen, war er sich sicher: Diese Art hatte er nie zuvor gesehen.

40.000 Jahre lang existiert Cymatioa cooki schon auf der Erde

Goddard machte mehrere hochaufgelöste Fotos von dem Tier. Er scheute sich, die Muschel für die wissenschaftliche Sammlung mitzunehmen – dass er nur ein einziges Exemplar vorfand, deutete darauf hin, dass sie selten war, wenn nicht gar bedroht. Die Bilder schickte er seinem Kollegen Paul Valentich-Scott, Muschelexperte am Naturkundemuseum von Santa Barbara. Auch der kannte diese Muschel nicht, doch um sie genau untersuchen zu können, brauchte er mehr als Fotos.

Goddard kehrte zurück zu der Stelle, um die Muscheln dem Experten zu bringen – vergeblich. Erst neun Anläufe später, im März 2019 sollte er erneut jene mysteriöse Muschel finden. Paul Valentich-Scott arbeitete sich derweil durch historische Beschreibungen von lebenden und fossilen Muscheln.

Als er endlich die Muschel in die Hände bekam, war der Fall klar: Es handelte sich nicht etwa um eine neue Art – sondern um eine, die bereits vor 40.000 Jahren auf der Erde existierte. Seitdem Menschen Muscheln untersuchen, war nie ein lebendiges Exemplar gefunden worden. Sie galt als ausgestorben. Bis jetzt.

Cymatioa cooki heißt die Art, die Goddard und Valentich-Scott wiederentdeckten. Doch wie ist es möglich, dass das lebendige Muschel-Fossil ausgerechnet an einer Stelle gefunden wurde, die eigentlich als gut untersucht galt? Jeff Goddard vermutet dahinter veränderte Meeresströme. Hitzeereignisse hätten 2014 und 2016 den Pazifik stark erwärmt, sodass Larven von Muscheln, die eigentlich weiter südlich lebten, nun in den Norden getrieben wurden. Dort wuchsen sie heran – bis sie schließlich von kundigen Menschen entdeckt wurden.

So wie es bei Lazarus-Arten häufig ist, beginnt auch in der Naturgeschichte von Cymatioa cooki nun ein bittersüßer Abschnitt. Denn die Art ist zwar wiederentdeckt – doch dass sie so schwer gefunden wurde, deutet zugleich auf ihre Seltenheit hin. Nun gilt es erst recht, ihre Existenz zu beobachten, damit sie nicht ausstirbt. Diesmal wirklich.

Zur Startseite