Leben in Krisenzeiten „Wer sich als Verlierer fühlt, wird eher den Populisten glauben“

Herr Renn, mittlerweile überlagern sich gleich mehrere Krisen, die Pandemie war noch nicht vorbei, da kam der russische Angriff auf die Ukraine hinzu, woraus auch eine Energiekrise wurde. Und über allem schwebt noch die Klimakrise. Wie sollen wir damit klarkommen?

Diese Phase der Polykrise ist tatsächlich schwierig, zumal Maßnahmen zur Lösung der einen Krise, die andere noch verstärken können. Wenn wir etwa wegen der Energiekrise Flüssiggas importieren und wieder mehr Braunkohle nutzen, dann verstärkt das wiederum die Klimakrise. Da treiben wir den Teufel mit dem Beelzebub aus.

Also?

Wir sollten die Krisen als ein gemeinsames Phänomen betrachten und gut ausgewogene Maßnahmen suchen, die eine Krise lindern, ohne eine andere zu verstärken. Das setzt interdisziplinäres und transsektorales Denken voraus – auch über einzelne Ministerien und Fachgebiete hinweg. Die Dinge sind miteinander verflochten, wenn wir die Wechselwirkungen erkennen, könnten wir zu konstruktiven Lösungen kommen.

Zur Person © dpa/Peter-Paul Weiler Ortwin Renn war bis 2022 wissenschaftlicher Direktor am heutigen Research Institute for Sustainability (RIFS) vorher Institute for Advanced Sustainability Studies e.V. (IASS) in Potsdam. Der Risikoforscher ist Soziologe, Volkswirt und Nachhaltigkeitsforscher. Von 1994 bis 2016 war er Lehrstuhlinhaber für Technik- und Umweltsoziologie an der Universität Stuttgart. Von Ortwin Renn ist aktuell erschienen: „Gefühlte Wahrheiten – Orientierung in Zeiten postfaktischer Verunsicherung“, 3. aktualisierte und erweiterte Auflage, Verlag Barbara Budrich 2023, 266 S., 26,90€.

Was sich gegenwärtig in der Politik der Regierungskoalition so ja nicht unbedingt erkennen lässt.

Der gute Wille ist wohl da, aber im Endeffekt siegt dann doch immer wieder das Ressortdenken.

Die Menschen fühlen sich angesichts der Polykrise eher ohnmächtig.

Der Einzelne als Individuum ist oft überfordert, vor allem wenn die Dinge sehr komplex und unsicher sind, wenn es parallel verschiedene Deutungen der Ereignisse gibt.

Diese Verunsicherung kann schnell dazu führen, dass man simplen Erklärungen Glauben schenkt, weil diese so griffig sind. Sie sind aber meist falsch oder zumindest einseitig und im Extremfall wird man Opfer von Verschwörungstheorien.

Machen uns die vielfältigen Krisen als Gesellschaft resilienter oder zermürben sie uns eher?

Beides ist parallel zu beobachten. Angesichts des Krieges ist eine starke Solidarität der demokratischen Kräfte entstanden. Gleichzeitig sind die damit verbundenen Belastungen für viele schwer zu ertragen. Da besinnen sich viele auf die eigenen Interessen fernab von Solidarität und Mitgefühl.

Der Rückgriff auf das Eigenwohl bereitet den Boden vor, für die Verlockungen der Rechtspopulisten, die Komplexität und Ungewissheit leugnen und falsche Gewissheiten versprechen, die auf den ersten Blick eher attraktiv erscheinen.

Warum fruchtet so etwas überhaupt?

Die Wissenschaft kann auf die Frage nach Gewissheiten keine eindeutige Antwort geben, weil Unsicherheit ein Grundelement unseres Wissens darstellt. Die Welt ist einfach unsicher, und die Wissenschaft entdeckt in vielen Forschungsbereichen, dass die Zusammenhänge noch unsicherer sind, als wir es vorher angenommen hatten.

Die Erfahrung von Unsicherheit und Unbestimmtheit führt bei vielen Menschen zu Stress und Irritation. Dagegen versprechen Verschwörungstheorien Gewissheit. Hier kann man sich in einer vermeintlichen Sicherheit wiegen, weil man die wahren Hintergründe zu kennen glaubt. Das vermittelt ein Gefühl der Geborgenheit.

Und wertet auch die Person auf?

Ja, man gehört dann zu den Wissenden und Erleuchteten, die anderen tappen weiterhin im Dunkeln. Damit wird das Selbstwertgefühl gestärkt und die eigene Position in der Gesellschaft hervorgehoben. Das ist vor allem für die Menschen attraktiv, die den Eindruck haben, keine oder zu wenig soziale Anerkennung zu bekommen.

Drittens können Menschen, denen in einer auf Individuen ausgerichteten Gesellschaft das Gemeinschaftliche fehlt, in solchen Gruppen der Erleuchteten einen Korpsgeist finden, also eine soziale Geborgenheit, wie wir sie auch von Sekten kennen. Zusammengenommen entwickeln diese drei Motive eine hohe psychische Schlagkraft.

Wie kann sich die Gesellschaft davor schützen?

Es gibt natürlich Gewissheiten, etwa die Erkenntnis, wie man sich am besten vor Corona schützen kann. Einen Abstand von mindestens 1 Meter 50 einzuhalten und Innenräume stets zu lüften, ist keine Hexerei und erfordert auch keine Sonderausbildung in Komplexitätstheorie.

Dennoch wird es auch bei Fragen des Infektionsschutzes immer wieder neues Wissen geben, das die alten Wahrheiten infrage stellt. Nur so funktioniert Wissenschaft. Für die Kommunikation über Wissenschaft ist deshalb wichtig, klar zu differenzieren, was mit hoher Zuverlässigkeit zutreffend ist, was wahrscheinlich stimmt, was möglich, aber höchst unwahrscheinlich ist und was schlichtweg absurd ist. Das kann zur Orientierung viel beitragen.

Und wie geht man mit denjenigen um, die schon auf Abwege geraten sind?

Zunächst ist es angebracht, auch denen Respekt und Anerkennung zu geben, die an den Errungenschaften der Modernisierung und Digitalisierung nicht teilhaben können. Wer sich als Verlierer fühlt, wird eher den Populisten als den Fachleuten Glauben schenken. Soziale Anerkennung ist die Grundvoraussetzung für eine gelingende Kommunikation.

Darüber hinaus sollte die Gesellschaft mehr öffentliche Räume für den Austausch zwischen Menschen aus unterschiedlichen Lebenslagen, Herkünften und sozialen Milieus anbieten, in die sich Menschen begeben können, ohne auf der einen Seite abgekanzelt zu werden oder auf der anderen Seite in ideologisierte Kreise zu geraten, die einen nur ausnutzen wollen.

Welche Wege aus der Verunsicherung gibt es?

Wir erleben zurzeit eine Überforderung durch zu viele Informationen aus dem Internet, die sich regelmäßig widersprechen. Um die Seriosität von Informationen beurteilen zu können, ist es wichtig nachzuprüfen, ob Quellen für die Behauptungen angegeben werden, ob diese überprüfbar sind und ob einzelne Beobachtungen aus dem Zusammenhang gerissen werden.

Zudem sollte man sehr vorsichtig sein, wenn ein suggestives „Wir“ oder „das Volk“ angesprochen wird. Wenn man unsicher ist, ob etwas stimmt, ist es oft hilfreich, nach einer Gegenmeinung zu suchen. Dann kann man meist besser erkennen, ob die Behauptungen auf Evidenz beruhen oder reine Meinungsmache sind.

Sie empfehlen auch Partizipation der Menschen an der Gestaltung ihrer Lebenswelt. Was meinen Sie damit?

Das ist ein wichtiges Korrektiv von verzerrten Wahrnehmungen. Wenn man mit anderen Menschen zusammenkommt, die andere Sichtweisen und Interessen haben, erweitert sich der Horizont. Der diskursive Austausch und die gemeinsame Arbeit an einer kollektiven Aufgabe, wie etwa ein Energiegenossenschaft zu gründen oder bessere Freizeitangebote für Jugendlichen zu schaffen, schweißen zusammen und bauen der Gefahr einer Polarisierung und Einigelung auf bestimmte Ideologien vor.

Klingt gut, nur erreicht man damit nie alle.

Natürlich ist das immer ein Stück weit eine Predigt für die bereits Überzeugten. Aber Menschen, die an gemeinschaftlichen Initiativen mitgewirkt haben, können wieder auf andere einwirken, selber aktiv zu werden. Und Personen, die am Rande von rechtspopulistischen Kreisen stehen, kann man durchaus durch gute Mitmach-Initiativen vom „rechten“ Weg abbringen.

Von der Wissenschaft werden immer eindeutige Antworten erwartet. Wie lässt sich dieses Missverständnis entkräften?

Wissenschaft kann die Komplexität der Welt nicht auflösen und auch nicht die Zukunft voraussagen. Die Forschung kann sicher viele Sachverhalte klären und Zusammenhänge aufdecken, aber oft sind diese Verbindungen nicht festgefügt, sondern nur mehr oder weniger wahrscheinlich. Das irritiert viele Leute, die von der Wissenschaft immer Gewissheit erwarten.

Und was macht man dann?

Die Wissenschaft bleibt bei aller Unsicherheit die beste Institution, die etwas über die Evidenz bestimmter Zusammenhänge sagen kann. Dieses Wissen ist das Beste, woran man sich halten kann. Aber man muss verstehen, dass Wissenschaft ein fortschreitender Prozess ist, in dem immer wieder falsches durch besseres Wissen ersetzt wird.

Im Zweifelsfall empfehlen Expert:innen Maßnahmen, bei denen es keine oder nur geringe Kosten oder Nebenwirkungen gibt, wie etwa der Infektionsschutz durch die Gesichtsmaske. © dpa/Julian Rettig

Wenn es aber so schnell gehen muss, wie etwa in der Pandemie, ist Wissenschaft natürlich auch zu langsam.

Bei hoher Unsicherheit ist es am besten auf sogenannte „No-regret-Maßnahmen“ auszuweichen, also auf Empfehlungen, bei denen es keine oder nur geringe Kosten oder Nebenwirkungen gibt, selbst wenn die Maßnahmen sich als wenig wirksam erweisen. Wie beispielsweise das Tragen von Gesichtsmasken in Innenräumen. Die Wirksamkeit ist weiterhin umstritten, aber es ist eine Zusatzabsicherung, die nur wenige Unannehmlichkeiten mit sich bringt, aber mehr Schutz bietet, als wenn man keine Maske trägt.

Bei den Schulschließungen und der Isolation älterer Menschen sieht die Situation dagegen ganz anders aus. Hier muss sehr genau abgewogen werden, ob die Maßnahmen noch verhältnismäßig sind. Ist der zu erwartende Nutzen größer als der zu erwartende Schaden?

Wie lief das Krisenmanagement der Pandemie aus Ihrer Sicht?

In der ersten Phase schnitt Deutschland im internationalen Vergleich recht gut ab. Das gelang auch deshalb so gut, weil Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sich auf ein Ziel verständigt hatten: möglichst wenig Tote und hoher Infektionsschutz für alle.

In der zweiten Phase tauchten die ersten Zielkonflikte auf, die Gastbetriebe gingen Pleite, die Schüler litten unter dem Lockdown, die häusliche Gewalt stieg an – jetzt musste man abwägen und die Gesundheitsziele mit den anderen Zielen, wie gute Bildung, zum Ausgleich bringen.

Es mussten Prioritäten gesetzt werden, beispielsweise wie viele zusätzliche Tote uns der Weiterbetrieb von Schulen oder Unternehmen wert ist. Solche Abwägungen enden häufig in politischen Schuldzuweisungen, moralischer Empörung und Profilierungswettbewerben. Interessanterweise konnten wir hier den größten Rückgang an Glaubwürdigkeit der Politik und teilweise auch Wissenschaft verzeichnen, die wir in den letzten Jahrzehnten erlebt hatten.

Und als die Impfungen dann verfügbar waren?

Damit begann eine dritte Phase: die der Moralisierung von Positionen. Es entwickelt sich eine moralische Debatte, ob man den Nichtimpfwilligen zumuten durfte, sich impfen lassen zu müssen. Umgekehrt fühlten sich diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, an den Pranger gestellt und in ihren Freiheitsrechten beschränkt. Da ging es nicht mehr um Wissenschaft, sondern um die Frage der Zumutbarkeit.

Inzwischen leben wir in einer vierten Phase, der Rekalibrierung der Realität. Man hat sich mehr oder weniger an Covid gewöhnt und, solange es nicht zu großen Verlusten kommt, ist die Erkrankung durch den Virus ein Teil der erwartbaren Wirklichkeit geworden.

Mit der Möglichkeit zum Impschutz gegen Corona entstand eine moralische Debatte, ob man den Nichtimpfwilligen zumuten durfte, sich impfen lassen zu müssen. © dpa/Christoph Schmidt

Wie schlagen wir uns im Fall des Ukraine-Krieges?

Positiv ist es, dass wir hier eine breite Debatte in der Gesellschaft vorfinden. Es gibt einen Zielkonflikt zwischen einer wertgebundenen und einer interessengebundenen Außenpolitik, das sind zwei Extreme, die in der aktuellen Lage beide nicht angebracht sind.

Es ist moralisch kaum zu verantworten, dass uns das Leid von Krieg und Invasion kaltlässt, solange wir im Warmen sitzen und ausreichend Gas bekommen, andererseits können wir die Menschen hier in Deutschland über den Winter nicht einfach frieren lassen, nur damit die Russen kein Geld mehr von uns bekommen. Hier geht es um Kompromisse, die immer wieder neu ausgehandelt und reflektiert werden müssen. Das ist eine zentrale Aufgabe demokratischer Willensbildung.

Ist unsere Gesellschaft resilient genug, um mit dem Krieg in Europa klarzukommen?

Angesichts der Gefahr, dass der Konflikt zum dritten Weltkrieg führen könnte, finde ich das schon. Wir erweisen uns gerade als ein durchaus gefestigtes demokratisches System, auch wenn es von rechts und links immer wieder Störfeuer gibt, die irritieren.

Verschlafen wir wegen der ganzen Krisen gegenwärtig nicht den Kampf gegen die größte Krise, den Klimawandel?

Vor fünf Jahren noch sollte die Klimapolitik „enkelgerecht“ sein, man meinte, es gäbe noch genug Zeit, um gemächlich das Ruder herumzuwerfen.

Mit „Fridays for Future“ kam der Wandel im Denken, plötzlich war klar, dass es nicht mehr um Enkel und Urenkel geht, die vom Klimawandel bedroht sind, sondern um die jetzt lebende junge Generation. Diese meldet sich jetzt lautstark zu Wort, auch wenn die radikaleren Bewegungen wie „Extinction Now“ nur von einer Minderheit innerhalb der Jugend unterstützt wird. Aber allen ist jetzt klar: Der Klimawandel ist bereits da und wir müssen schnell handeln.

Trotzdem kommen wir zu langsam voran.

Weil wir die letzten 30 Jahre zu wenig getan haben, sonst wäre die Lage jetzt nicht so drastisch. Nun führen wir zumindest die nötigen Debatten um neue Heizungen, alternative Mobilitätskonzepte und erneuerbare Energien. Noch fällt es der Mehrheit schwer, auf lieb gewonnene Gewohnheiten und Errungenschaften zu verzichten.

Auch diejenigen, die eine ambitionierte Klimapolitik befürworte, knicken dann ein, wenn es um ein Verbot des Verbrennungsmotors geht oder um den Austausch von Heizungssystemen. Da zeigt sich auch, dass für den Einzelnen der Klimawandel noch nicht als existenzgefährdend wahrgenommen wird. Low-cost-Maßnahmen wie Energiesparen oder der Ausbau von Fahrradwegen werden unisono befürwortet, aber alles, was mit größeren Belastungen oder Verlustängsten verbunden wird, bleibt weiter höchst umstritten. In diesem Dilemma steckt auch die Politik.

Sie sind trotz allem optimistisch. Warum?

Ich denke, dass wir die Ressourcen und Technologien haben, die wir zur Lösung des Problems benötigen. Sorgen macht mir nur, dass ihre Mobilisierung mehr Zeit braucht, als wir zur Verfügung haben. Für das 1,5-Grad-Ziel wird es auch bei extremer Anstrengung schon jetzt nicht mehr reichen, da müssen wir uns stärker auf Anpassung einstellen.

Aber Anpassung darf nicht zur Maxime des Handelns werden. Wir brauchen beides, ambitionierte Verringerung von klimaschädlichen Gasen und Maßnahmen zur Anpassung an den bereits fortlaufenden Klimawandel. Beides zu verbinden, ist durchaus möglich. Insofern bin ich verhalten optimistisch. Die Hoffnung ist alternativlos. Sie gibt uns die Kraft, die Dinge zu verändern. Und wenn es doch schlimmer kommt als erwartet, hat man zumindest in Erwartung einer besseren Zukunft gelebt.

