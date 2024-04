Legendärer Geologe Leopold von Buch Zu Fuß erkundete und kartierte er Europa

Seine lebensnahe Skulptur thront über dem Eingang des Berliner Museums für Naturkunde. Etwas darüber lächelt das Relief Alexander von Humboldts. Seinen 250. Geburtstag feiert Leopold von Buch am 26. April also in bester Gesellschaft, beide Forscher waren sogar langjährige Vertraute.

Humboldt ehrte seinen fünf Jahre jüngeren Freund einmal mit den Worten, von Buch sei „der größte Geognost“ seines Zeitalters gewesen – heute würde man „Geologe“ sagen.