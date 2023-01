Leistung messen in der Wissenschaft „Wir brauchen eine neue Forschungskultur“

Von einer Arbeitskultur, die Frauen und ethnische Minderheiten weitgehend ausschließt, über Professoren, die ihre Macht missbrauchen und die Arbeitskraft ihrer Doktoranden ausnutzen, bis hin zu sexueller Belästigung: Dem Londoner Biologen Stephen Curry fällt eine ganze Reihe an Negativbeispielen ein, um zu verdeutlichen, was im Wissenschaftsbetrieb oft schief läuft.

Um eine solche „toxische Forschungskultur“ zu überwinden, müsse man zunächst bei den kleinen Stellschrauben ansetzen: Das machte jetzt eine Diskussion über Fairness in der Wissenschaft deutlich, zu der die Berlin University Alliance (BUA) neben Curry eine Runde mit fünf Expert:innen aus England und Deutschland eingeladen hatte.

Die kleinen Stellschrauben liegen im Maschinenraum der Wissenschaft verborgen – vor allem im vielfach kritisierten Publikationswesen. Die Bedeutung einer Forschungsarbeit bemisst sich heute insbesondere daran, ob eine Studie von einem namhaften Fachzeitschrift akzeptiert wurde. Für die Reichweite und Qualität dieser Journals gibt es eine eigene Kennzahl, den Journal Impact Factor.

Die Leistung eines einzelnen Forschenden wiederum bemisst sich bei der in einem Journal veröffentlichten Studie danach, an welcher Stelle er oder sie als Autor:in genannt wird. Bewirbt man sich als Postdoc etwa auf eine Professur, zählt in den meisten Disziplinen vor allem, bei wie vielen Papers man an erster oder letzter Stelle – den zwei wichtigsten Positionen – steht. Wer als Wissenschaftler:in Karriere machen möchte, muss diese Choreografie beherrschen, sich also am Ende der Gruppenarbeit einen guten Platz in der Publikation zu sichern wissen.

Die Regeln des Systems kennen, um nicht im Nachteil zu sein

Genau hier liege meist schon das Problem für Nachwuchsforschende, erklärte Jessica Rohmann, die im wissenschaftlichen Leitungsteam am Max Delbrück Center (MDC) arbeitet und sich als Mentorin engagiert, in der Diskussion: „Wenn Doktoranden anfangen, wissen sie oft noch gar nicht über das Publikationssystem Bescheid, haben keine Ahnung, was es strategisch zu beachten gilt.“

Jessica Rohmann (Max-Delbrück-Centrum), Stephen Curry (Imperial College London), Amelya Keles (Berlin Exchange Medicine), Bart Verberck (Nature Research, Springer Nature) und Sonja Schimmler (Technische Universität Berlin / Fraunhofer Fokus) auf der Diskussion am Berliner Weizenbaum Institut Berlin. © Berlin University Alliance/ Weizenbaum Institut

So sei man leicht auszunutzen, warnte auch die Berliner Medizinstudentin Amelya Keles: Etwa indem man einen wichtigen Beitrag zu einer Studie leiste, dafür aber nicht als Ko-Autor:in an richtiger Stelle erscheine. „Wir müssen darüber aufklären, wie der Betrieb funktioniert, aber dem Nachwuchs auch zeigen, dass es anders geht“, sagte Keles, die als Gründerin eines Open-Access-Journals für Studierende auf dem Podium sprach.

Eine wachsende Zahl an Wissenschaftler:innen weltweit, die es in Leitungspositionen geschafft haben, schließen sich daher in Initiativen zusammen, um dem Nachwuchs die Spielregeln des Systems zu erklären. Aber auch, um diese zu verändern. Doch wie kann das, angesichts der Macht der großen Verlagsgruppen, die hinter den Journals stehen, gelingen?

Die Ansätze: Mehr Transparenz – und gutes Mentoring belohnen

Ein Ansatz, den alle Forschenden in der Runde forderten: Mehr Transparenz darüber herzustellen, wer am Entstehen einer Forschungsarbeit beteiligt war – und in welcher Funktion. Ob jemand mit Drittmitteln die Studie ermöglicht, den Code geschrieben oder die Messergebnisse ausgewertet hat, solle auf dem Papier oder online auf den ersten Blick erkennbar sein. So differenziert sind die Angabe der Autorschaften bei den meisten Verlagen nämlich noch nicht.

Für die Informatikerin Sonja Schimmler, die am Weizenbaum-Institut ein Projekt zur „Digitalisierung der wissenschaftlichen Wertschöpfung“ leitet, sind zumindest die Computerwissenschaften vorbildlich darin, Mitarbeit besser zu würdigen: Der Quellcode, auf dem eine Studie basiere, würde als eigener Artikel veröffentlicht, und zwar von dem, der ihn geschrieben hat.

Open Science und Open Access Derzeit entstehen Initiativen von Forschenden weltweit, die das wissenschaftliche Bewertungs- und Publikationssystem reformieren wollen und kritisieren, dass sich Leistung oft nur nach Kennzahlen bemisst. Ein bekannter Akteur der Szene ist die „San Francisco Declaration on Research Assessment“ (DORA), die bis jetzt 22.673 Forschende und Organisationen unterzeichnet haben. Das Netzwerk arbeitet daran, andere Leistungs- und Qualitätsmessungen für den Wissenschaftsbetrieb zu entwickeln – und Verlage, Universitäten und Förderorganisationen zu überzeugen, diese einzuführen.

Eine weitere Idee ist, auch die Rolle der Gutachter:innen für eine Veröffentlichung transparent zu machen. Die Peer reviewer geben oft wichtige Anregungen, um eine Arbeit zu verbessern, können bei Voreingenommenheit den Prozess aber auch behindern. In ihrem Studi-Journal „Berlin Exchange Medicine“ würden sie daher mit jedem Paper auch die Gutachten dazu separat publizieren, erzählte Charité-Studentin Keles. Die indirekte Mitarbeit durch Kritik und Anregungen sei so für alle nachvollziehbar.

Um das System zu ändern, müssen also auch die großen Verlage mitziehen. Die zeigen sich oft jedoch noch träge. Die Veränderungsanstöße, wurde im Verlauf des Gesprächs deutlich, kommen bislang vor allem von der Basis: von Forschenden, die – so könnte man die Bewegungen rund um Open Science und Open Access zusammenfassen – gute Forschung machen wollen und dies mit ethischen und emanzipatorischen Idealen verbinden.

Kritisiert wurde an den Wissenschaftsverlagen auch, dass diese am Ende aus der öffentlich finanzierten Forschung Profit schlügen: Unibibliotheken oder Forschende zahlen für den Zugriff auf Journals hohe Gebühren. Eigentlich sollte es andersherum sein, wandte Curry ein: „Die Verlage müssten die Universitäten bezahlen, um die dort durchgeführten Studien veröffentlichen zu dürfen.“

Echter Wandel könne am Ende nur erreicht werden, „wenn auch die Universitäten und Förderagenturen konkrete Anreize dafür setzen, das individuelle Verhalten in Forschungsgruppen zu ändern“, betonte Curry, der als Mitinitiator von Reformanstößen für das wissenschaftliche Bewertungssystem, der „Francisco Declaration on Research Assessment“ (DORA), als Pionier in der Szene der Forschungs-Verbesserer bekannt ist. So müsse sich etwa gute Betreuung und Nachwuchsförderung lohnen, also als echte Leistung auf dem Lebenslauf zählen.

Zur Startseite