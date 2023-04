Mega-Tsunami in Tonga 45 Meter hohe Welle nach Vulkanausbruch 2022

Am 15. Januar 2022 stieß der Vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai im Südpazifik in einer gewaltigen Eruption eine 58 Kilometer hohe Aschewolke in die Atmosphäre aus. Es war die heftigste natürliche Explosion, die je gemessen wurde. Die letzte der Detonationen setzte mit einer Sprengkraft von bis zu 90 Megatonnen weit mehr als die tausendfache Energie der Atombombe frei, die 1945 über der Stadt Hiroshima in Japan gezündet wurde.

Nun hat ein Team um Sam Purkis von der University of Miami Modellrechnungen und Feldbeobachtungen ausgewertet. Demnach hat die Eruption einen bis zu 45 Meter hohen Tsunami ausgelöst, berichtet es in der Zeitschrift „Science Advances“. Mit einem Vulkanexplosionsindex-Wert von 6,3 war der Ausbruch seit dem des Krakatau 1883 in Indonesien und dem des Pinatubo auf den Philippinen 1991 einer der stärksten.

Vor der Katastrophe: Ein Küstenabschnitt von Nomuka Island in Tonga auf einer Satellitenaufnahme. © DigitalGlobe/Getty Images/Maxar Technologies

Der Tsunami von Tonga war damit deutlich größer als der, der am zweiten Weihnachtsfeiertag 2004 in Indonesien vielerorts weniger als zehn, zum Teil aber auch mehr als zwanzig Meter Wellenhöhe erreichte. Damals kamen mehr als 230.000 Menschen ums Leben. Im Pazifikstaat Tonga, dessen Hauptinsel 64 Kilometer südlich des Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-Ausbruchs liegt, starben im Januar 2022 vier.

„Beide Ereignisse waren sehr unterschiedlich“, erklärt Andrey Babeyko. Der Wissenschaftler analysiert am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam (GFZ) Gefährdungen durch Tsunamis, war an der Studie aber nicht beteiligt.

Kollision zweier Erdplatten Der Hunga Tonga-Hunga Ha’apai-Vulkan gehört zu einer langen Kette von mehr als 80 Vulkanen, die sich im Süd-Pazifik über rund 3000 Kilometer bis zur Nordinsel Neuseelands zieht. Dort stoßen Erdplatten aufeinander, von denen eine große Teile des Pazifiks trägt und die andere Australien, Neuseeland und Teile des südwestlichen Pazifiks. Die pazifische Platte taucht unter die Australische Platte ab. Dabei wurde der Inselbogen im Süd-Pazifik über den Meeresspiegel gehoben, zu dem die Tonga-Inseln gehören.

Ursache des Mega-Tsunami Ende 2004 war ein Beben im Indischen Ozean, bei dem auf einer Länge von mehreren Hundert Kilometern eine Erdplatte durchschnittlich 15 Meter nach Südwesten und gleichzeitig um bis zu zehn Meter in die Höhe rutschte. Das darüber stehende Wasser wurde angehoben, die entstehende Welle raste mit der Geschwindigkeit eines Verkehrsflugzeugs durch das Meer. Zunächst war sie nur etwa einen Meter hoch, türmte sich in flachen Küstengewässern aber hoch auf und ließ das Wasser sehr lange und sehr weit über Land strömen.

Das Satellitenbild zeigt die Zerstörungen entlang des gleichen Küstenabschnitts von Nomuka Island nach dem Tsunami. © DigitalGlobe/Getty Images/Maxar Technologies

„Der vom Vulkan-Ausbruch bei den Tonga-Inseln ausgelöste Tsunami war dagegen nur ein lokales Ereignis“, erklärt Babeyko. Dort wurde das Wasser über dem Vulkan, der unter dem Meeresspiegel liegt, zwar ebenfalls kräftig angehoben. Der Krater hat aber einen Durchmesser von nur etwa fünf Kilometern. Es wurde also viel weniger Wasser in die Höhe gedrückt und die anfangs sehr hohen Tsunami-Wellen schwächten sich bei ihrer Ausbreitung im Pazifik sehr schnell ab.

Nicht so in der unmittelbaren Nachbarschaft des Ausbruchs: Mithilfe der durch Luftdruck-Wellen der Eruption zerbrochenen Fensterscheiben schätzte das Team um Purkis zunächst die Explosionskraft des letzten und stärksten Ausbruchs. Mit einem Computer-Modell berechnete die Gruppe dann die entstandenen Tsunami-Wellen, die sehr uneinheitlich zur Küste liefen. Enge Schluchten unter Wasser können dort die Energie konzentrieren, Landzungen können einen Tsunami ablenken. Die Berechnungen lieferten ein kompliziertes Muster, nach dem sich die Wellen in teils nahe beieinander liegenden Küstenabschnitten völlig unterschiedlich verhielten.

Die Ergebnisse verglich das Team mit 118 Beobachtungen, wie hoch die Wellen tatsächlich an der Küste aufgelaufen waren und mit den Werten aus zwei Mess-Stationen in der Hauptstadt der Tonga-Inseln. „Modelle und Realität stimmten meist gut überein“, stellt der GFZ-Forscher Babeyko fest.

Das gilt zum Beispiel für die glücklicherweise unbewohnte Insel Tofua, an deren Küste die Modelle eine Wellenhöhe von 45 Metern errechneten, die von Satelliten-Messungen bestätigt wurde. „Allerdings traf der Tsunami dort auf eine fast senkrechte Klippe, an der Wasser viel weiter als an einer flachen Küste hochsteigen kann“, relativiert Andrey Babeyko dieses Ergebnis. Als in der Lituya-Bay im Glacier-Bay-Nationalpark Alaskas am 9. Juli 1958 ein Erdbeben einen Erdrutsch auslöste, bei dem 90 Millionen Tonnen Gestein und Eis ins Wasser stürzten, rissen die Wellen des entstandenen Tsunami am steilen Ufer der Bucht noch 520 Meter über dem Meeresspiegel Bäume weg.

Ganz anders als solche Klippenküsten beeinflussen Riffe die Monsterwellen. Sie können unter Umständen einen erheblichen Teil der Energie schlucken. „So haben die Korallen-Riffe die Hauptstadt der Tonga-Inseln vor den schlimmsten Folgen gerettet“, schließt der GFZ-Forscher aus den Ergebnissen der Studie.

Während sich die Wellen auf der dem Vulkan zugewandten Seite der Insel 18 Meter hoch auftürmten, waren sie in der dahinter liegenden Lagune nur noch drei Meter hoch und erreichten an den Pegelmess-Stationen in der auf der anderen Seite der Bucht liegenden Hauptstadt Nukuʻalofa nicht einmal mehr zwei Meter Höhe. Die allermeisten der 35.000 Einwohner dieses Ortes hatten noch einmal Glück gehabt.