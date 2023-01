Mehr als Bares für Rares Was der Bodenschatzfund in Schweden bedeuten könnte

Seltene Erden gelten als Schlüsselrohstoffe für die Energiewende. Sie werden etwa für Magnete in Elektromotoren und Windkraftanlagen benötigt. Der Bedarf wird Analysen zufolge noch deutlich steigen. Bislang wird der Weltmarkt von China dominiert. Ein Fund in Nordschweden könnte die Situation ändern. Wie das staatliche Bergbauunternehmen LKAB mitteilt, birgt ein Erzkörper nördlich der Stadt Kiruna mehr als eine Million Tonnen Oxide von Elementen Seltener Erden. Es sei das größte bekannte Vorkommen in Europa.

Die Sache wurde immer größer. Thomas Seifert, Bergakademie Freiberg

Auch Geowissenschaftler aus Deutschland sind beteiligt. „Der Erzkörper liegt im Untergrund, ist aber schon länger bekannt“, sagt Thomas Seifert von der Bergakademie Freiberg. Zunächst waren die Eisengehalte Grund für die Erkundung. Geochemische Analysen ergaben aber, dass auch Seltene Erden gehäuft vorkommen.

Deutsche Beteiligung

Es wurden weitere Bohrungen in den Fels getrieben und Gesteinsproben analysiert, auch von einem Freiberger Doktoranden, Parick Krolop. „Es gab immer mehr Daten, und die Sache wurde immer größer“, sagt Seifert. Im Dezember genehmigte LKAB einen Forschungsantrag aus Freiberg: In den nächsten drei Jahren soll ein Team ermitteln, wie die Vererzung im Detail ablief und die Gehalte an den gesuchten Elementen genauer bestimmen. LKAB will weitere Bohrungen vornehmen und zudem in 700 Metern Tiefe einen mehrere Kilometer langen Stollen aus seinem bestehenden Eisenerzbergwerk in Kiruna hinüber in jenen sogenannten „Per-Geijer-Erzkörper“ treiben, um die Lagerstätte direkt zu erreichen.

Das schwedische Bergbauunternehmen LKAB betreibt in Kiruna bereits eine Mine, allerdings – noch – nicht für Seltene Erden. © dpa/Maja Suslin

„Wie sie entstanden ist, darüber wurde lange diskutiert“, sagt der Freiberger Forscher. Nun sei man sich sicher: Vor 1,9 Milliarden Jahren drang eine Eisenoxidschmelze aus dem Erdmantel nach oben. Sie brachte neben Eisen auch Phosphor, der heute in dem Mineral Apatit zu finden ist, und in geringeren Anteilen Seltene Erden. „Der Erzkörper reicht sehr tief“, sagt Seifert. „Bei der benachbarten Eisenerz-Lagerstätte Kiruna, die ähnlich entstanden ist, sind es mindestens zwei Kilometer.“ Dort sei der Gehalt an Seltenen Erden aber um ein Vielfaches geringer.

Förderung in weiter Zukunft

Je mehr und genauere Daten vorliegen, umso besser können die Fachleute die erwartbaren Mengen im Per-Geijer-Erzkörper abschätzen – und wie gut diese aus dem Gestein zu gewinnen wären. Ehe die Förderung beginnt, werde es noch 10 bis 15 Jahre dauern, teilt LKAB mit. Noch in diesem Jahr will das Unternehmen einen entsprechenden Antrag stellen.

Seltene Erden Unter dem Begriff Seltene Erden (SE) werden Lanthan und die im Periodensystem darauf folgenden Elemente Cer, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium, Lutetium einschließlich des chemisch ähnlichen Elements Yttrium zusammengefasst. Gelegentlich wird auch Scandium zu den Seltenen Erden gezählt.

Zu erwarten sind aber auch noch mehr der typischen Bergbauprobleme, die es schon jetzt in der Region gibt: Einerseits liefert eine solche Mine begehrte, teure Rohstoffe und schafft Arbeitsplätze in einer strukturschwachen Region. Andererseits zwingt der fortschreitende Abbau zu Umsiedlungen. Bis 2035 soll die komplette Stadt Kiruna um fünf Kilometer nach Osten versetzt werden.

Schwedische Umweltstandards

Der Per-Geijer-Erzkörper ist nicht überbaut, was die Chancen für eine Abbaugenehmigung erhöht. Förderung dort „hätte zum einen den Vorteil, dass man sich mit einer europäischen Lagerstätte weniger abhängig von China macht“, sagt Seifert. Zum zweiten könne man davon ausgehen, dass Bergbau in Schweden mit sehr hohen Umweltstandards betrieben werde – anders als im gegenwärtigen Hauptlieferland. „Wir werden weiter Rohstoffe brauchen und dürfen nicht die Augen davor verschließen, unter welchen Bedingungen sie gewonnen werden.“

Ob in Europa weitere Lagerstätten für Seltene Erden gefunden werden, ist unklar. Der Kiruna-Typ scheint ein Sonderfall zu sein. Denkbar sind laut Seifert auch Vorkommen bei Karbonatiten. Eines wurde bereits bei Storckwitz in Sachsen entdeckt, erwies sich jedoch als unwirtschaftlich. Die Suche geht weiter.

Zur Startseite