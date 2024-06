„Mehrsprachigkeit ist ein Gewinn“ Die Faszination für den Berliner Sprachenmix

Im lichtdurchfluteten Büro von Artemis Alexiadou in der Pariser Straße in Berlin steht ein Schreibtisch, davor ein rosafarbenes Stoffkörbchen, in dem ein Plüschknochen liegt. Hier ist der Platz von Senna, der zehnjährigen Hündin der Wissenschaftlerin. An diesem Tag ist Senna allerdings zu Hause geblieben: „Zu viele Termine“, sagt die gebürtige Griechin und zeigt stattdessen ein Foto auf ihrem Handy.