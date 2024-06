Michael Jordan, Mbappé, Ronaldo, oder…? Der bestverdienende Sportler aller Zeiten

Ein kleines Quiz: Der Sportler der von allen das meiste Geld verdient hat, wer ist oder war es?

Ein paar Hinweise: Die Person ist ein Mann. Er stammt aus Portugal. Er wechselt öfter aus finanziellen Gründen das Team, und tritt in diesen Teams doch immer auch als Individualist auf. Noch mit Ende 30 ist er auf dem Höhepunkt, was seine Einnahmen angeht zumindest. Sportlich hat er etwas weniger gewonnen als die anderen ganz Großen seiner Disziplin. Doch zahlreiche Siege und Titel sind auch für ihn, im Wortsinne, in Stein gemeißelt.

Wer ist es? Die Antwort ist natürlich klar: der große Gaius Appuleius Diocles, Superstar seiner Generation, wer kennt ihn nicht?

Vom Multimillionär zum Schuhverkäufer

Dass die Beschreibung oben auch etwa auf Cristiano Ronaldo so einigermaßen zutrifft, ist reiner Zufall. Aber Ronaldo ist durchaus einer der bestverdienenden Sportler aller Zeiten. Und er macht immer noch viel Geld. Sein Jahresgehalt ist derzeit so hoch wie nie zuvor, den Ölscheichs sei Dank. Ob er schon bei einer Milliarde Euro oder Dollar angekommen ist, weiß niemand so genau, denn dafür müsste man zum Beispiel auch wissen, wie viele Zinsen sein Sparbuch bringt.

Cristiano Ronaldo ist einer der Ärmsten unter den Reichsten. © Imago/HMB-Media/Joaquim Ferreira

Nur wenige Sportler haben die Milliardenmarke bislang sicher genommen. Der ehemalige Basketballer Michael Jordan etwa. Viel von dessen Vermögen stammt allerdings aus einer Art Dividende und nicht aus seiner eigentlichen sportlichen Tätigkeit: Jordan hat meist gut investiert. Und er hat vor allem sich selbst und seinen Namen gut vermarktet. Wer weltweit Sneakers, die in der Herstellung ein paar Cent kosten, für dreistellige Dollarbeträge zu verkaufen weiß, wird eben sehr, sehr reich.

Boris Beckers Manager

Etwa viereinhalb Milliarden Dollar soll Jordans „Net Worth“ betragen. Als sehr treffsicherer Geschäftsmann hat sich auch der ehemalige Tennisprofi Ion Tiriac erwiesen. Der Rumäne, in Deutschland vor allem bekannt als langjähriger Manager des derzeit nicht so betuchten Boris Becker, hat Banken und zahlreiche andere erfolgreiche Unternehmen gegründet. Sein Vermögen liegt laut „Forbes“ bei etwa 2,1 Milliarden Dollar.

Da ist noch Luft nach oben: Frankreichs Bester und Schnellster ist erst 25 und hat noch ein bisschen Zeit, für das Nötigste vorzusorgen. © AFP/ROMAIN PERROCHEAU

Die Fußballer liegen in der Liste der Sportmilliardäre weit hinten. Lionel Messi soll die Marke mittlerweile knapp erreicht haben. Kylian Mbappé hat angeblich erst etwa halb soviel, ist aber auch erst 25 und kann ab jetzt auch seine Nase zusätzlich vermarkten, ein für Fußballer ganz neuer, vielversprechender „Income-Stream“ im täglichen „Workflow“.

Ewige Rekorde in der Ewigen Stadt

Für Gaius Appuleius Diocles sind das alles Peanuts. Oder waren. Denn anders als all die anderen Großverdiener des Sports, zu denen auch Michael Schumacher, Tiger Woods und Roger Federer zählen, ist Gaius längst verblichen.

Schade, das mit dem Schweizer Bankgeheimnis. Sonst könnten wir vielleicht etwas genauer erfahren, wieviele Dollars, Euros und Fränkli das Tennis-Schwergewicht Roger Federer sein Eigen nennt. © Foto: dpa/Kin Cheung

Vor genau 1900 Jahren, anno 124 nach Christus, gewann der junge Mann seine erste Trophäe. Er stammte aus Lusitanien, der römischen Provinz, auf deren Gebiet heute große Teile Portugals und ein Zipfel Westspaniens verortet sind. Sein Team waren „die Weißen“, was an Cristianos langjährigen Arbeitgeber Real Madrid erinnert, tatsächlich aber eher ein Rennstall war: einer im Wortsinne, also mit Tieren, für die man einen Stall brauchte, wenn sie nicht gerade rannten.

Im Circus Maximus

Gaius, der laut dem amerikanischen Althistoriker Peter Struck von der University of Pennsylvania wahrscheinlich den Status eines Sklaven hatte, war Streitwagenfahrer in der Blütezeit des Alten Rom. Wieviel er als Sklave von all den Preisgeldern behalten durfte, ist unklar. Struck, immerhin Experte für das Alte Rom, glaubt: so ziemlich alles.

Gaius’ Arbeitsplatz war meist der römische Circus Maximus, jene Pferderennbahn, die zu ihrer und Gaius‘ großen Zeit Platz für eine Viertelmillion Zuschauerinnen und Zuschauer geboten haben soll. Der Kaiser gewährte freien Eintritt. „Brot und Spiele“ – das Entertainment der Massen war politisch gewollt.

Wo man das meiste Geld verdient. Norbert Nachtweih, damals Fußballprofi, vor etwa 35 Jahren im „Aktuellen Sportstudio“ im ZDF auf die Frage, zu welchem Verein er nach AS Cannes (wo er mit dem jungen Zinedine Zidane spielte) gerne wechseln würde.

Ähnlich wie seine modernen Nachfolger in Foot-, Fuß-, Basket- und Baseball waren ein paar strategische Teamwechsel – von den „Weißen“ zu den „Grünen“ und dann den „Roten“ – wohl mitentscheidend für seinen finanziellen Erfolg. Und als er sich bei den Roten als Topstar etabliert hatte, wählte er, so wird Struck zitiert, seine Rennen auch nicht mehr nach rein sportlichen Kriterien aus. Er folgte vielmehr der Maxime, zu der sich auch der Fußballer Norbert Nachtweih einmal überraschend ehrlich bekannte: Er ging dorthin, „wo man das meiste Geld verdient“.

Das Wechselkurs-Problem

Legendär und in einer Inschrift verewigt sind etwa zwei Siege an einem einzigen Tag, die er in der seltenen Disziplin des Sechsergespanns einfuhr und die ihm jeweils 60.000 Sesterzen einbrachten.

35.863.120 Sesterzen hat Herr Diocles verdient. Wieviel das heute ist? Die einen sagen: niedrige zweistellige Millionensumme in Euro oder Dollar. Die anderen sagen: hohe dreistellige. Und Peter Struck meint: 15 Milliarden.

Insgesamt, und da sind die römischen Dokumente weitaus genauer als alles, was man über Cristiano, Lionel oder Kylian weiß, hat Gaius 35.863.120 Sesterzen verdient. Das verrät jedenfalls eine im Corpus Inscriptionum Latinarum unter der Nummer 6.10048 geführte in Stein gemeißelte Inschrift.

„Net worth“, mal im Wortsinne: Knapp 300 Millionen Dollar hat Serena Williams dadurch, Bälle über ein Netz zu befördern, und mit ein bisschen Werbung hie und da, eingenetzt. © dpa/Adam Davy

Nun lassen sich Sesterzen nicht ganz so einfach mit Euros oder Dollars vergleichen. Auch das Zauberwort von der „Kaufkraft“ funktioniert bei einem Abstand von zwei Jahrtausenden nicht so verlässlich. Es waren andere Zeiten. Als Gaius im hohen Athletenalter von 42 Jahren seine Karriere beendete, gab es zum Beispiel noch keine Autos oder Handys, und auch kein Klopapier oder Pauschalreisen.

Was es schon gab bei den Römern, war Getreide zum Brot backen. Gaius’ Geld hätte gereicht, die Millionenstadt Rom damit für ein Jahr zu versorgen. Das erwähnt Struck aber nur nebenbei. Was es auch schon gab, war Beton. Den hätte Struck auch nehmen können. Er entschied sich aber als Vergleichsgröße für das Militär, was bei seinem Namen vielleicht auch nicht besonders überraschend ist. Ein Namensvetter war einmal deutscher Verteidigungsminister.

Streitwagen fahren, Soldaten bezahlen?

Die Einnahmen des Gaius Appuleius Diocles allein aus seinen Preisgeldern hätten zu dem Zeitpunkt, als der Historiker Struck vor ein paar Jahren einen Artikel zum Thema publizierte, ausgereicht, die römischen Legionen für ein Fünftel eines Jahres, also mehr als zwei Monate, zu besolden. Die waren damals die mit Abstand größte Armee der Welt. Im 21. Jahrhundert sind es die US-Streitkräfte. Die verdienen laut Struck alle zusammen in einem Vergleichszeitraum etwa 15 Milliarden Dollar. Also, so Struck in seinem 2010 erschienenen Artikel, hätte Gaius im Sinne heutiger Kauf- oder auch Kampfkraft etwa 15 Milliarden Dollar verdient.

42 Jahre alt war Gaius, als er seine Karriere beendete und sich auf ein Landgut zurückzog. Doch schon kurz darauf soll er gestorben sein. Woran, ist nicht bekannt.

Das wäre nun wirklich viel. Angesichts der Tatsache, dass trotz aller Umrechnungsschwierigkeiten der heutige Gegenwert eines Sesterzen aus Gaius‘ Zeiten mal mit 20 Euro, aber auch gelegentlich mit läppischen 50 Cent angegeben wird, ist es vielleicht auch zu viel. Letzteres würde aus den 15 Milliarden dann nur etwas mehr als 15 Millionen machen. Was 36 Millionen mal 20 ist, kann man sich ja selbst ausrechnen. Die Milliardengrenze wird jedenfalls auch hier nicht erreicht.

Der Reichste, aber wirklich

Da der Artikel auch schon ein paar Jahre alt ist, sollte man auch den Autor natürlich fragen, ob er nach wie vor zu seiner nicht ganz unkreativen Berechnung steht, und wie er die Sache heute sieht. Das haben wir getan. Der Professor antwortete aber nur sehr, sehr einsilbig. Er habe sich nicht mehr mit dem Thema beschäftigt, seine Interessen hätten sich „verschoben“ und es tue ihm leid, er könne hier mit einer Nachbetrachtung oder einem Update nicht dienen.

Wir schon. Etwa hiermit: Selbst wenn die 15 Milliarden Dollar Ergebnis einer realistischen Umrechnung sein sollten und Gaius zu dem Profisportler machen, der das meiste Geld verdient hat, so ist er doch nicht der reichste Profisportler aller Zeiten.

Dieser Titel geht, wahrscheinlich, an Faiq Bolkiah. Der war mal bei Chelsea, spielt aber heute für Ratchaburi in der ersten thailändischen Liga. Wieviel genau er dort verdient, ist unbekannt. Aber er ist der Sohn des Sultans von Brunei und sein Vermögen wird auf 20 Milliarden Dollar geschätzt.

Nimm das, Cristiano.