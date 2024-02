Millionendefizit prognostiziert HU Berlin könnte bis 2030 rund 20 Professuren streichen

Die Humboldt-Universität sieht in den kommenden Jahren ein Finanzdefizit in Millionenhöhe auf sich zukommen. Entsprechende Berechnungen stellten HU-Präsidentin Julia von Blumenthal und der Vizepräsident für Haushalt, Niels Helle-Meyer, am Dienstag im Akademischen Senat der Universität vor. Um Geld einzusparen, sollen nach den Vorstellungen des Präsidiums bis zum Jahr 2030 bestimmte auslaufende Professuren nicht neu besetzt werden.