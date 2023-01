Mit Atomantrieb zum Mars Nasa kündigt Nuklear-Technologie für die Raumfahrt an

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will Raumschiffe mit einem nuklearen Raketenantrieb zum Mars schicken. Dazu kündigte die Nasa am Dienstag eine Zusammenarbeit mit der Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) an. Ziel ist es, ein nukleares thermisches Raketentriebwerk im Weltraum zu demonstrieren. Damit soll in Zukunft dann eine bemannte Mission der Nasa zum Mars ermöglicht werden.

Die nuklear-thermische Antriebstechnologie soll bis 2027 entwickelt und demonstriert werden. „Mithilfe dieser neuen Technologie könnten Astronauten schneller als je zuvor in den Weltraum reisen“, sagte Nasa-Administrator Bill Nelson. Dies sei für die Vorbereitung der Mars-Mission wichtig.

Die Verwendung einer nuklearen thermischen Rakete soll eine schnellere Transitzeit ermöglichen und das Risiko für Astronauten reduzieren. „Die Verkürzung der Transitzeit ist eine Schlüsselkomponente für bemannte Missionen zum Mars, da längere Reisen mehr Vorräte und robustere Systeme erfordern“, so die Nasa. Die schnellere und effizientere Transporttechnologie soll der Nasa helfen, ihre Ziele für den Mond und den Mars zu erreichen.

Weitere Vorteile der Raumfahrt sind laut Nasa eine erhöhte wissenschaftliche Nutzlastkapazität und eine höhere Leistung für Instrumentierung und Kommunikation.

In einem nuklearen thermischen Raketentriebwerk wird ein Spaltreaktor verwendet, um extrem hohe Temperaturen zu erzeugen. Das Triebwerk überträgt die vom Reaktor erzeugte Wärme auf ein flüssiges Treibmittel, das durch eine Düse expandiert und abgeführt wird, um das Raumfahrzeug anzutreiben. Kernthermische Raketen können laut Nasa drei- oder mehr Mal effizienter sein als konventionelle chemische Antriebe.

