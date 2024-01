Mit Keule, Schwarm und Welle Die Überlebens-Strategien von Jägern und Gejagten im Ozean

Das Meer ist voller Fische, heißt es. Doch tatsächlich fischen Forschende oft eher im Trüben, wenn sie die Frage beantworten sollen, wie viele es denn sind. Der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) zufolge sollen es mehr als drei Billionen sein, zugehörig zu rund 20.000 Arten. Das klingt nach sehr viel, doch gemessen an der Artenvielfalt an Land sind die Ozeane eher arm an Leben. Während sich 85 Prozent aller bekannten Tierarten an Land, also auf nur 30 Prozent der Oberfläche des Planeten, drängen, verlieren sich die übrigen 15 Prozent in den Meeren, die den Großteil des Globus bedecken.