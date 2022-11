Mit Mikroben mehr ernten Bakterien und Pilze im Boden stärken Pflanzen

So wie Mikroorganismen den menschlichen Darm bei der Verdauung unterstützen, so profitieren auch Pflanzen vom Mikrokosmos im Boden. Bakterien und Pilze helfen bei der Nährstoffaufnahme, beim Abwehren von Parasiten und Krankheiten und Überstehen von Dürreperioden. Dieses Mikrobiom besser zu erforschen, fordern jetzt Jos Raaijmakers vom Niederländischen Institut für Ökologie in Wageningen und Toby Kiers von der Freien Universität Amsterdam im Fachblatt „Science“.

Sie schlagen vor, die Mikrobiome von Wildpflanzen, Nutzpflanzen und deren verschiedenen Sorten zu kartieren und zu vergleichen und jene zu identifizieren, die beim Züchten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Dann könnten die Wurzelballen von Nutzpflanzen mit genau abgestimmten Mischungen von Mikroorganismen angeimpft werden, um so die Erträge zu verbessern oder die Pflanzen gegen Trockenzeiten oder andere Stresssituationen zu wappnen.

Mit der Zucht ging die Symbiose mit Bodenbakterien und Pilzen verloren

Als Menschen vor über 10.000 Jahren begannen, durch Auswahl aus Wildpflanzen allmählich Nutzsorten zu machen, wussten sie nichts von den Bakterien und Pilzen, die die Wurzeln unterstützen. Zwar steigerte die Zucht die Erträge, die Früchte verloren unappetitliche Bitterstoffe oder waren leichter zu ernten. Das fein abgestimmte Zusammenspiel der Weizen-, Mais- oder Reispflanzenwurzeln mit „ihrem“ Mikrobiom im Boden ging dabei jedoch mitunter verloren.

So haben etwa verschiedene Gerstesorten sehr unterschiedlich zusammengesetzte Mikrobiome im Wurzelbereich und an den Körnern. Das stellte Nina Bziuk vom Julius-Kühn-Institut (JKI) in Braunschweig fest, wo das pflanzliche Mikrobiom bereits erforscht wird. Die Mikrobiologin ließ Gerste in Böden wachsen, in denen sie die allermeisten Bakterien und Pilze vorher abgetötet hatte. In diese fast sterilen Böden transplantierte sie dann Mikroorganismen, die sie vorher aus dem Wurzelbereich von Gerste auf Ackerböden geholt hatte. Die so behandelten Gersten waren gegen die Pilzkrankheit Echter Mehltau erheblich weniger anfällig als Vergleichszuchten auf fast sterilen Böden ohne eine solche Transplantation.

Nicht nur an den Wurzeln, auch auf den Blättern von Pflanzen, hier an den Spaltöffnungen, wachsen Bakterien (grau), hier wachstumsfördernde Burkholderia caribensis. © James Kremer

In der Natur locken die Pflanzen Mikroben gezielt an, indem ihre Wurzeln Aminosäuren, Zucker und andere energiereiche Stoffe abgeben. Nicht erwünschte Bakterien werden mit Phenolen gehemmt. „Pflanzen investieren teilweise zehn Prozent ihres Energiehaushaltes in solche Absonderungen“, sagt Bziuks Kollegin am JKI, die Mikrobiologin Doreen Babin: „Raaijmakers und Kiers beschreiben zum ersten Mal einen Weg, wie man das Mikrobiom in der Pflanzenzüchtung einsetzen kann, um zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft zu kommen“.

Dieses Wechselspiel zwischen Pflanzen und Mikroben durch Animpfen eines Bakteriencocktails künstlich herbeizuführenfunktioniert aber noch nicht immer: Auf guten Böden und bei guten Bedingungen werden die übertragenen Organismen von alteingesessenen Mikroben überwuchert und die Wirkung verpufft. „Auf kargen Böden oder bei Trockenheit verbessern diese zugesetzten Mikroorganismen dagegen die Gesundheit der Pflanzen und ihr Wachstum“, sagt Babin.

Viele Faktoren beeinflussen das Mikrobiom, etwa die Anbau-Methode, ob der Boden nur gelockert oder umgepflügt wird, und die Fruchtfolge, die bestimmte Mikroorganismen auf dem Acker für die nächste Saat hinterlässt.

Die für die Mikrobiomforschung nötigen Techniken stehen mittlerweile zur Verfügung: In den Bodenproben können die Bakterien über ihre Erbgutspuren identifiziert und die Genominformationen in großen Datenbanken gespeichert und miteinander verglichen werden. Über Animpf-Experimente wie am JKI können die Zusammenhänge zwischen den Mikroorganismen im Boden und den Nutzpflanzen aufgeklärt werden. Und auf Versuchsfeldern können jene Bakterien identifiziert werden, die den Pflanzen durch Dürre- oder feuchte Perioden helfen.

