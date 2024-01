Mit Pilzen und Würmern Erstmals Kichererbsen in synthetischer Monderde gezüchtet

Der Boden des Mondes ist klumpig, ihm fehlen Nährstoffe und er ist voller giftiger Partikel. Deshalb wachsen darauf eigentlich keine Pflanzen, wie wir sie auf der Erde kennen. Doch mithilfe eines Pilzes und einiger Würmer können auf „Monderde“ Kichererbsen wachsen, vielleicht sogar andere Pflanzen. Das berichten US-Forscherinnen in einer Studie, die sie zunächst auf dem Preprint-Server „BioRxiv“ veröffentlicht haben. Sie wurde also noch nicht von anderen Forschenden begutachtet.

Jessica Atkin von der Texas A&M University und Sara Oliveira Santos von der Brown University in Rhode Island nutzten in ihren Experimenten eine Pilzart, die symbiotische Beziehungen mit Pflanzen eingeht, sogenannte Arbuskuläre Mykorrhizapilze. Außerdem mischten sie Wurmkot und Wurmkompost in das Substrat. „Diese Änderungen können giftige Schadstoffe binden, die Bodenstruktur verbessern und die Stresstoleranz der Pflanzen erhöhen“, schreiben die Forscherinnen.

Pilze filtern Schadstoffe aus dem Boden

Arbuskuläre Mykorrhizapilze filtern Schwermetalle aus dem Boden. Deshalb nutzten sie die US-Forscherinnen, um das Mondsubstrat von Schadstoffen zu befreien. „Je schlechter die Bodenbedingungen, desto besser geht es dem Pilz“, sagte Jessica Atkin der englischsprachigen Zeitschrift „New Scientist“. „Das ist einer der Gründe, wieso ich die Pilze gedacht habe – ihr wollt schlechte Erde? Ich habe welche für euch!“

Diese blühende Kichererbse ist in einem Substrat mit einem Anteil von 75 Prozent Mondstaub gewachsen. © Jessica Atkin

In ihrem Labor bauten die US-Forscherinnen Kichererbsen in einer Mischung aus synthetischem Mondstaub und Wurmkompost an. Manche der Pflanzen lebte in Symbiose mit dem Pilz, andere nicht. Doch nur die Kichererbsen mit Pilz überlebten die Blüte. Wenn sie in einem Substrat ohne Würmer wuchsen, starben sie ebenfalls. Nur die Kichererbsen, die in einer Mischung aus Wurmkompost und 75 Prozent synthetischem Mondstaub mit dem Pilz gezüchtet wurden, entwickelten Samen. Synthetischer Mondstaub, sogenannter „Lunar regolith simultant“, wird aus verschiedenen Materialien hergestellt, die auf der Erde vorkommen.

Ob die Mondstaub-Kichererbsen essbar sind, ist noch unklar. Die Forscherinnen wollen sie nun auf ihre Schwermetallkonzentration testen. Wenn alles passt, können Astronauten vielleicht irgendwann Essen auf dem Mond anbauen.