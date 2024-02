Mit Tröpfchen gegen Krebs Ein neues Behandlungskonzept macht Hoffnung

Jede Zelle ist ein Sack voller Moleküle: Etwa fünf bis zehn Milliarden sind auf engstem Raum zusammengepfercht und müssen sortiert und geordnet zusammenarbeiten, damit Leben funktioniert. Wie ist das möglich?

Diese Frage treibt Molekularbiologen schon lange um. Für verzweifelte Krebspatienten und ihre Angehörigen hingegen scheint es ein akademisches, von ihren Nöten weit entferntes Problem zu sein. Warum also dringend benötigtes Geld in das Erforschen einer so anwendungsfernen Frage stecken?

Weil eben jene scheinbar nutzlose Grundlagenforschung jetzt einen völlig neuartigen Ansatz zur Behandlung von Krebs eröffnet hat, womöglich sogar für eigentlich austherapierte Krebspatienten.