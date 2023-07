Möglichst schnell und zukunftssicher Die Studienwahlmotive ändern sich

Auch wenn in einigen Wochen wie üblich im Herbst eine neue Generation junger Menschen in das Wintersemester startet, so haben sich in den vergangenen Jahren die Themen in den Beratungsgesprächen immer weiter verschoben. Das Studium soll möglichst schnell, unbedingt unterbrechungsfrei, zukunftssicher und natürlich finanziell lukrativ sein. Das ist per se nicht bemerkenswert, dominiert inzwischen aber spürbar häufiger die Studienwahlmotive der zukünftigen Akademiker*innen.