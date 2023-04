mRNA-Technik Moderna will Borreliose-Impfstoff entwickeln

Der Pharmakonzern Moderna hat in einem Newsletter an Investoren erstmals über konkrete Arbeiten an Impfstoffen gegen Borreliose informiert. Bakterien, die diese in den USA „Lyme-Disease“ genannte Krankheit auslösen, werden von Zecken übertragen. Bislang existiert kein Impfstoff, und dessen Entwicklung gilt aufgrund der molekularen Eigenschaften des Erregers als schwierig.

Schwierige Forschung

Die Firma hat demnach zwei auf mRNA-Technologie basierende-Kandidaten für diese laut Moderna-Chef Stéphane Bancel „erste Impfung gegen Bakterien“, die das Unternehmen erforscht. Angesichts der „biologischen Komplexität“ der Krankheit werde man versuchen, einen „sieben-valenten“ Impfstoff zu entwickeln. Die injizierte Substanz soll also offenbar Immunreaktionen gegen sieben verschiedene Zielmoleküle des Erregers auslösen.

Wann mit einem marktreifen Imfstoff gerechnet werden kann, ist nicht vorherzusehen. Auch ein komplettes Scheitern der Versuche ist möglich.

Borreliose ist erst seit Mitte der 70er Jahre bekannt. Heute ist sie die häufigste durch Zecken übertragene Erkrankung auf der Nordhalbkugel. Wenn sie nicht rechtzeitig mit Antibiotika behandelt wird, sind schwere Verläufe unter anderem mit Gelenk- und Nervenschädigungen nicht selten. (rif)