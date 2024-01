Multiresistente Keime Forscher entdecken neues Antibiotikum

Die News

Bakterien, die sich nicht mehr mit herkömmlichen Antibiotika behandeln lassen, weil sie Resistenzen entwickelt haben, sind ein weltweites Problem. Ein internationales Forscherteam hat nun ein neues Antibiotikum gefunden, das gegen eines dieser resistenten Bakterien wirkt.

Der Wirkstoff Zosurabalpin tötet Mikroben wie Acinetobacter baumannii, die gegen das Reserveantibiotikum Carbapenem resistent sind („Crab“), erfolgreich ab, schreibt die Gruppe im Fachblatt „Nature“.

Warum es wichtig ist

Diese Entdeckung ist ein Fortschritt im Kampf gegen multiresistente Keime, die sich mit Mutationen gegen die üblichen Antibiotika schützen: 2019 starben mehr als 1,2 Millionen Menschen weltweit an resistenten Bakterien, schätzten Experten vor zwei Jahren. Auch in deutschen Kliniken sind resistente Erreger ein Problem.

Wie Zosurabalpin funktioniert

Zosurabalpin wirkt gegen Crab, indem es eine Besonderheit dieser Bakterien ausnutzt. Sie gehören zu den „gram-negativen“ Bakterien, die auf ihrer Außenwand einen Zucker tragen, den sie selbst produzieren. Von innen an die Außenwand transportiert, verleiht der Zucker dem Bakterium Stabilität. Zosurabalpin verhindert, dass der Zucker von innen an die Außenwand der Mikroben gelangt. Es heftet sich an das Protein, das den Zucker an die Oberfläche transportiert. Dadurch reichern sich die Zuckermoleküle im Inneren des Keims an und vergiften das Bakterium.

Das Risiko, dass Zosurabalpin neue Resistenzen bei anderen Bakterien auslösen könnte, halten die Wissenschaftler für relativ gering: Das Transportprotein für den Zucker in den Crab-Mikroben ist anders aufgebaut als in anderen Keimen, Zosurabalpin wirkt daher nicht gegen sie.

Was die Einschränkungen sind

Allerdings könnte der Ziel-Erreger selbst unempfindlich werden: Bei fast allen Antibiotika können Mutationen zu Resistenzen führen. Tatsächlich konnten die Forscher beobachten, dass bestimmte Veränderungen im Transportprotein die Wirkung von Zosurabalpin abschwächen. Sollte das Protein mutieren, wäre Crab auch dem neuen Antibiotikum gegenüber unempfindlich.