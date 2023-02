Museum für Naturkunde wächst weiter Zweiter Standort in Adlershof geplant

Das Museum für Naturkunde (MfN) wächst weiter: virtuell wie physisch. Um seine umfassende Sammlung von rund 30 Millionen Objekten zu modernisieren, möglichst umfassend zu digitalisieren und zu erforschen, wird das Haus von Bund und vom Land Berlin seit 2020 mit 660 Millionen Euro unterstützt, die Sonderförderung läuft bis 2030.

Mit den angestrebten Zielen steigen auch die Ansprüche an die Infrastruktur und damit die Kosten. Das machte MfN-Direktor Johannes Vogel deutlich, als er am Montag im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses vom Stand der Modernisierung berichtete. Auch nach dem Auslaufen des Programms sei das forschende Museum auf einen Zuwachs öffentlicher Mittel angewiesen.

Vorrangig müsse das über 130 Jahre alte Gebäude in der Invalidenstraße saniert werden, um den neuen Anforderungen von Forschung und Museumspädagogik gerecht zu werden. Zudem soll die Forschung des MfN ab 2028 auch an einem zweiten Standort stattfinden: In Adlershof ist jetzt ein neuer Campus für „wissenschaftlich-technische Innovationen“ geplant.

Durch die Digitalisierung der Bestände kommen Datenmengen ähnlich wie beim Hubble-Teleskop auf uns zu. Johannes Vogel, Direktor des Museums für Naturkunde

Den Ausstellungs- und Forschungsbetrieb bei laufender Sanierung beizubehalten, sei kein Leichtes, sondern „eine Operation am offenen Herzen“, so Vogel. Man müsse innerhalb des Hauses „Hunderte Tonnen Material sicher von A nach B bewegen“. Seit 2006 konnte so erst ein Drittel des Hauses erneuert werden, gerade ist – mit den Mitteln von Bund und Land – die Sanierung des Westflügels gestartet. Ab 2026 plane man den Nordflügel und den Rest der Liegenschaft anzugehen, ergänzte der Geschäftsführer Stephan Junker.

Die Großinvestition zeige auch jenseits der Baumaßnahmen erste Effekte. Die Sammlung im Haus und die digitalen Ausstellungen besuchten 2022 rund eine Millionen Menschen, 464 Mitarbeitende zählte das Haus in dem Jahr – fast dreimal mehr als zur Jahrtausendwende. Zudem wurden dank der Förderung zusätzlich Drittmittel eingeworben, im vergangenen Jahr waren es 7,1 Millionen Euro. Zu den aktuell zwei vom European Research Council geförderten Projekten komme in diesem Jahr noch ein weiteres hinzu.

Das Wissen, das aus der Digitalisierung der enormen Bestände des MfN gesammelt wird, soll dem Schutz Biodiversität zu Gute kommen. Es zu speichern und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sei aber auch enorm teuer, sagte Vogel. So lagerten die Daten, die zu den Sammlungen erhoben werden, noch auf eigenen Servern. Dort sei bald schon aber kein Platz mehr: Es kämen „Datenmengen ähnlich wie beim Hubble-Teleskop“ auf sein Haus zu – und damit Mehrkosten von fünf bis sechs Millionen im Jahr für deren Management. Das Museum tausche sich bereits mit Digital-Expert:innen von der Nationalen Forschungsdateninfrastruktur und dem Zuse-Institut aus, um Infrastrukturlösungen zu finden.

Und wie sieht das Museum sich finanziell nach 2030 aufgestellt? In Deutschland könne man damit rechnen, dass nach einer Sonderförderung, wie sie das MfN aktuell erhält, für den Jahresetat im Anschluss etwa zehn Prozent von dieser Summe bereitgestellt würden, sagte Vogel. Das wären rund sieben Millionen Euro jährlich, was aber selbst mit zusätzlich eingeworbenen Drittmitteln lange nicht genug wäre für die großen Vorhaben.

Ausgebaut werden soll auch die außerschulische Museumsbildung, die vor allem aus der jährlichen institutionellen Förderung durch das Land Berlin finanziert wird. „Hier kann Berlin mehr tun“, findet Vogel. Die rund 19 Millionen, die Berlin in den vergangenen drei Jahren im Schnitt dem MfN regulär bereitstellte, seien insbesondere im internationalen Vergleich mit Naturkundemuseen in London und Paris wenig. Am Ende lohne sich die Investition fürs Land, rechnete der Direktor vor. Dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zufolge entstehe von jedem Euro, der ins Naturkundemuseum investiert wird, für Berlin ein Mehrwert von vier Euro.

Zur Startseite