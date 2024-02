Mythos Midlife-Crisis Das Glück kommt im Lauf des Jahres

In welchem Alter sind die Menschen am glücklichsten? Diese scheinbar einfache Frage wurde von Sozialwissenschaftlern in den vergangenen Jahrzehnten ausgiebig untersucht – mit widersprüchlichen Ergebnissen. In manchen Studien schien das subjektive Wohlbefinden im Lauf des Lebens ab- oder zuzunehmen, andere deuten auf einen u-förmigen Verlauf hin: großes Wohlbefinden im jungen Erwachsenenalter, ein Tiefpunkt in der Mitte des Lebens, dann ging es wieder bergauf.