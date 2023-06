Nach Kritik am neuen Logo Freie Universität debattiert über ihr Selbstverständnis

Zu grell, zu austauschbar, zu prätentiös: Das neue Logo der Freien Universität Berlin erntet seit seiner Enthüllung auf der 75-Jahr-Feier Kritik und Spott. Was in den Kommentaren auf Twitter immer wieder – und in durchaus amüsanten Vergleichen – kritisiert wird, ist: Die Bildsprache erinnere eher an ein Unternehmen als an eine Bildungsinstitution, würde eher mit dem digitalen Kapitalismus als mit Forschung und Lehre assoziiert.