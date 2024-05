Nächster Versuch Musk plant vierten Testflug mit Starship

Das Unternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk will in den kommenden drei bis fünf Wochen seine SpaceX-Rakete Starship auf einen weiteren Testflug schicken. „Ziel ist es, dass die Rakete über die maximale Heizleistung hinauskommt oder zumindest weiter als beim letzten Mal“, antwortete Tesla-Chef Elon Musk auf eine Frage in seinem Kurznachrichtendienst X.

Anfang des Jahres gelang der SpaceX-Rakete bei ihrem dritten Versuch beinahe ein kompletter Testflug durch den Weltraum. Nachdem sie es dabei weiter geschafft hatte als je zuvor, verglühte sie aber bei der Rückkehr zur Erde.

Missionen zum Mond und Mars

Bei einem ersten Test im vergangenen April war das komplette Raketensystem schon nach wenigen Minuten explodiert. Bei einem zweiten Test im November hatten sich die beiden Raketenstufen zwar getrennt und die obere war weitergeflogen, kurz darauf waren jedoch beide separat explodiert.

Das Starship – bestehend aus dem rund 70 Meter langen Booster „Super Heavy“ und der rund 50 Meter langen ebenfalls Starship genannten oberen Stufe – soll bemannte Missionen zu Mond und Mars ermöglichen. Das System ist so konstruiert, dass Raumschiff und Rakete nach der Rückkehr auf die Erde wiederverwendet werden können. Es handelt sich um das größte jemals gebaute Raketensystem. (Reuters, dpa, mica)