Natur im Berliner Tiergarten In 172 Jahren Vogelvielfalt gibt es einen Knick

Es ist der Central Park der deutschen Hauptstadt und liegt tatsächlich mitten im Zentrum: Auf 210 Hektar erstreckt sich die grüne Landschaft des „Großen Tiergartens“, was ihn zu dem zweitgrößten Stadtpark Deutschlands macht. Die große Vielfalt an Vögeln hier mache ihn auch zum Vorbild für andere Städte, argumentiert nun ein Forschungsteam.

Wie die Autoren von der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Uni Münster im Fachblatt „Ecology and Evolution“ schreiben, sind die Gemeinschaften von Vogelspezies zwischen 1850 und 2022 weitgehend stabil geblieben, was untypisch sei für städtische Lebensräume. „Keine Anzeichen für eine funktionale Homogenisierung in den letzten 172 Jahren“ hätte es gegeben, und das trotz der starken Frequentierung des Parks durch Menschen.

Großer Tiergarten Der Tiergarten wurde im 16. Jahrhundert als Jagdrevier angelegt, im 19. Jahrhundert dann zu einem Waldpark zu Erholungszwecken umgestaltet. Landschaftsgärtner folgten immer wieder den Moden der Zeit. Im Zweiten Weltkrieg wurde er fast vollständig zerstört. Heute ist der Park strukturell vielfältig: Waldflächen, aber auch offene Grasfläche wechseln sich ab. Einige Straßen zerteilen ihn in Areale mit unterschiedlichem Charakter. Auch einige Gewässer befinden sich im Tiergarten. In seiner Größe wird er in Deutschland nur durch den Englischen Garten in München übertroffen.

Lebensraum für bedrohte Arten

Auf sechs Erhebungen von Vogelarten stützt sich die Analyse der Forschenden. Ein Datensatz der Technischen Universität hatte bereits 1991 eine Aufstellung bis ins Jahr 1850 gemacht, dazu kamen eine Untersuchung des NABU von 2010 sowie frisch selbst erhobene Daten von den Monaten März bis Juni 2022. Dazu hielten die Forschenden die Arten an zuvor bestimmten Messpunkten und Zeiten fest, indem sie dem Gesang lauschten und sichtbare Vögel notierten.

Aktuell sind die häufigsten Spezies typische Stadtvögel: Haussperling, Amsel und Nebelkrähe. Doch unter den insgesamt 54 Arten wurden auch solche gezählt, die sonst städtische Gebiete meiden: etwa Girlitz, Mönchsgrasmücke oder Nachtigall. Selbst bedrohte Spezies wie Teichhuhn, Rauchschwalbe und Grauschnäpper haben die Forschenden im Tiergarten gefunden. „Die Anwesenheit gefährdeter und geschützter Arten unterstreicht den Wert des Tiergartens als Lebensraum für bedrohte Arten in einem städtischen Kerngebiet“, schreiben sie dazu.

Die Mönchsgrasmücke, hier ein Weibchen, gehört eigentlich nicht zu den stadttypischen Vögeln. © IMAGO/McPHOTO / Mathias Schäf

Zwar gab es im 19. Jahrhundert etwa genauso viele Arten im Tiergarten – nämlich 53 im Jahre 1850 und 59 vierzig Jahre später. Aber die Zusammensetzung der Vogelgemeinschaft hat sich mit der Zeit verändert: Fluss- und felsliebende Spezies sind allmählich verschwunden, von Wasservögeln gibt es indessen mehr. Insgesamt zeigen sich heute weniger Spezialisten und mehr Generalisten.

Offene Landschaft nach dem Krieg

In der Statistik springen einem die Zahlen von 1950 Jahren sofort ins Auge: Damals gab es nur noch 16 verschiedene Vogelarten im untersuchten Areal. Wer Bilder vom Tiergarten aus dieser Zeit kennt, kann sich denken, weshalb.

Der Zweite Weltkrieg hatte den Park stark geschädigt, in der Nachkriegszeit die Bevölkerung Bäume und Sträucher verheizt und auf den Flächen Kartoffeln und anderes Gemüse angebaut. Von den einst 200.000 Bäumen standen nur noch 700. Und so waren in dieser Zeit vor allem Vogelarten zu finden, die offene Gras- und gewässerreiche Landschaften schätzen, wie Feldlerche, Steinschmätzer oder Flussregenpfeifer.

Ein Mann bestellt 1947 ein Feld im Tiergarten. Daneben die Figurengruppe „Fuchsjagd“. © IMAGO/United Archives / Kindermann

Doch schon 1960 ähnelte die Artenzusammensetzung wieder jener aus Vorkriegszeiten. In den Fünfzigerjahren ist der Tiergarten wieder aufgeforstet worden – Bürgermeister Ernst Reuter pflanzte 1949 symbolisch die erste Linde. Der neue Wald verdrängte abermals die Tiere, die sich auf der Brache wohlgefühlt hatten.

Vielfalt zwischen Straßen und Häusern

Zur Zeit der geteilten Stadt befand sich der Tiergarten eher in der Peripherie als im Zentrum, immerhin befand sich direkt dahinter die Grenze nach Ostberlin. Nach der Wende veränderte sich der Park abermals: Ruinen von Botschaften wurden instandgesetzt und zuvor verwilderte Flächen mit neuen Häusern bebaut. Heute wälzen sich Ströme von Autos und Touristen durch das Gebiet.

Unscheinbar, aber laut: Die Nachtigall fühlt sich in Berlin wohl und sitzt meist gut im Gebüsch versteckt. © imago/imagebroker

Erstaunlich sei es, wie stabil und vielfältig die Vogelwelt des Parks trotz dieser bewegten Geschichte über die Jahrzehnte geblieben ist. Das Forschungsteam erklärt die ohnehin für Städte ungewöhnliche Qualität mit der „schieren Größe“ und der „Heterogenität von Pflanzenwelt und Lebensräumen“.

„Wir empfehlen, den Park entsprechend zu pflegen und zu bewirtschaften, um diesen Zustand zu erhalten“, schreiben die Autoren. Durch seine Größe und Abwechslungsreichtum hätte der Tiergarten das Zeug zum Vorbild für andere Städte, sie „raten anderen städtischen Parks, diese positiven Merkmale anzustreben.“

Urbane Gebiete bieten verglichen mit unberührter Wildnis freilich weniger Tieren und Pflanzen Lebensraum. Verglichen aber mit Forst- und Agrarwüsten, die auf dem Lande vielerorts herrschen, können in der Stadtnatur mitunter mehr Arten leben. Grünflächen wie Parks und Friedhöfe spielen hier eine wichtige Rolle, wie auch die Autoren des wissenschaftlichen Aufsatzes herausstreichen.