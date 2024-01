Neue Technik für die Altkleider-Industrie Textilscanner soll Wiederverwertung erleichtern

Jeder Deutsche entsorgt durchschnittlich 4,7 Kilogramm Kleidung im Jahr. Doch nur ein kleiner Teil davon landet in Second Hand-Läden oder bei karitativen Einrichtungen.

Wissenschaftler der Technischen Universität Berlin (TU) und der Freien Universität Berlin (FU) haben im Rahmen des Forschungsprojektes CRTX einen Textilscanner entwickelt, der die Altkleidersortierung in Zukunft verbessern und damit das Second-Hand-Geschäft attraktiver machen soll. Mit Hilfe von KI-gestützter Bildanalyse erkennt das Gerät, ob sich gebrauchte Textilien für den Second-Hand-Markt eignen.

Klimasünder Textil

Zwischen 2000 und 2015 hat sich die weltweite Textilproduktion nach Angaben der EU-Kommission verdoppelt. Der Fast-Fashion-Trend sorgt seit etwa zwei Jahrzehnten dafür, dass noch mehr Kleidung auf den Markt kommt als früher. Die Kollektionen werden häufiger aktualisiert als früher, um die Konsumenten zu regelmäßigen Käufen zu animieren.

Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur wurden durch den Kauf von Textilien in der EU im Jahr 2020 pro Person rund 270 Kilogramm CO₂-Emissionen verursacht. Insgesamt erzeugten in der EU verbrauchte Textilerzeugnisse Treibhausgasemissionen in Höhe von 121 Millionen Tonnen.