Neuer HRK-Präsident Walter Rosenthal an die Spitze der Hochschulrektoren gewählt

Walter Rosenthal ist zum neuen Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz gewählt worden. Der Präsident der Universität Jena setzte sich am Dienstagvormittag gegen Oliver Günther durch, der als Präsident die Universität Potsdam leitet.

Das twitterte Geraldine Rauch, Präsidentin der TU Berlin, kurz nach der Wahl am Dienstagvormittag. Rosenthal habe sich in seiner Wahlrede „für Karrierewege in der Wissenschaft neben der Professur ausgesprochen“.

Nach Tagesspiegel-Informationen erhielt Rosenthal im ersten Wahlgang nur knapp die Anzahl der notwendigen Stimmen. Die Hochschulen führen je nach Größe unterschiedlich viele Stimmen, 441 Stimmen wurden abgegeben. Rosenthal erhielt davon 226 Stimmen. Auf Günther entfielen 181 Stimmen, es gab 34 Enthaltungen.

Rosenthal, Jahrgang 1954, ist Arzt und Pharmakologe und seit 2014 Präsident der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im vergangenen Jahr wurde er von der „Zeit“ und vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) zum „Hochschulmanager des Jahres“ gekürt. Vor seiner Zeit in Jena war er wissenschaftlicher Direktor des Max-Delbrück-Centrums in Berlin.

Der neue Präsident führt die Hochschulrektorenkonferenz für die kommenden drei Jahre. Der bisherige Amtsinhaber, der früher FU-Präsident Peter-André Alt, war vier Monate vor Ende seiner Amtszeit zu einer Stiftung gewechselt. Das Rennen um die HRK-Spitze galt als offen.

Die HRK ist der freiwillige Zusammenschluss der staatlichen Hochschulen in Deutschland, sie hat 269 Mitgliedshochschulen, an denen nach eigenen Angaben mehr als 90 Prozent aller Studierenden in Deutschland immatrikuliert sind.