Tagesspiegel Plus „Nicht nur in autoritären Ländern in Gefahr“ : Berliner Akademie sorgt sich um Wissenschaftsfreiheit

In Deutschland sei die freie Forschung und Lehre bedroht, warnen Wissenschaftler der Berlin-Brandenburgischen Akademie. Das liege nicht nur an „Diskurskontrolle“, sondern vor allem an Strukturmängeln.