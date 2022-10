Nobelpreis für Medizin „Der Evolution in Echtzeit zuschauen“

Wissenschaft, besonders die Biomedizin, ist heute immer die Arbeit von vielen. Für das Nobelpreiskomitee wird es daher zunehmend schwierig, sich für die maximal drei zulässigen Preisträger zu entscheiden, um einen Durchbruch zu würdigen. Keinen Zweifel aber gibt es an der überragenden Leistung von Svante Pääbo, der ein ganzes Forschungsfeld begründet hat: die Paläogenetik, die sich mit einigen der ältesten aller Fragen beschäftigt. Woher kommen wir - und was macht den Menschen zum Menschen?

„Wie kein anderer hat Svante Pääbo das Forschungsfeld und die dafür notwendigen molekularbiologischen Methoden entwickelt“, sagt Johannes Krause, früher Doktorand des in Deutschland forschenden Schweden, heute Kollege als einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig, das Pääbo mitbegründet hat.

Er erinnert sich lebhaft an jenen Moment im Jahr 2005, als sein Doktorvater ihm verkündete: „Wir sequenzieren das Neandertaler-Genom.“ Das war eine damals ungeheure Kühnheit. Schließlich waren gerade mal drei Jahr seit der Vollendung des Humangenomprojekts vergangen: In einer weltumspannenden, drei Milliarden Dollar verschlingenden Kraftanstrengung hatten Wissenschaftler erstmals das gesamte Genom eines heute lebenden Menschen entschlüsselt. Und nun sollte das Gleiche auf Basis uralter Knochen gelingen, aus denen man mit viel Mühe Spuren von stark zerfallener und verunreinigter DNA extrahieren konnte?

„Er hatte damals schon die Technologie im Blick, mit der es möglich sein würde“ erinnert sich Krause an seinen damaligen Doktorvater. Krause spricht von Maschinen der Hochdurchsatz-DNA-Sequenzierung. Mit ihnen geling die Entzifferung von Milliarden Genbuchstaben schnell und kostengünstig, indem man ein Genom in Bruchstücke zerlegt, sequenziert und dann mit Rechenpower die Bruchstücke anhand der Überlappungen zusammenfügt. „Die Bruchstücke hatten wir schon“, erinnert sich Krause mit einem Lachen.

Fünf Jahre harter Arbeit sollten vergehen, bis zum weltweit gefeierten Durchbruch. Anhand von drei Fossilien aus Deutschland, Russland und Spanien gelang es Pääbo mit seinem Team, bis zum Jahr 2010 eine erste Version eines vollständigen Neandertaler-Genoms zusammenzusetzen. Seither weiß man, dass die Neandertaler nicht ein ausgestorbener Seitenast in der Evolution der Menschenartigen sind.

Intime Kontakte zwischen Homo sapiens und Neandertaler

Vielmehr begegneten sich Neandertaler und Homo sapiens, als dieser aus Afrika auswanderte und es muss zu intimen Kontakten gekommen sein: Ein bis vier Prozent des Erbguts heutiger Menschen zeugen davon.

Ähnliches gilt für den Denisova-Menschen: Krause und Pääbo gelang es mit genetischen Untersuchungen eines Knochens aus der Denisova-Höhle im südlichen Sibirien, eine völlig neue ausgestorbene Menschengruppe zu identifizieren. Die Denisova-Menschen sind nahe verwandt mit Neandertalern und haben Gene an heutige Menschen aus Asien und Ozeanien weitergegeben.

Svante ist mit Leib und Seele Wissenschaftler Matthias Krings, früherer Mitarbeiter

Es war weit mehr als das Erkennen der technologischen Möglichkeiten, das Pääbo das scheinbar Unmögliche möglich machen ließ. „Svante ist ein unglaublich scharfsinniger Wissenschaftler, mit einem tiefen Verständnis für komplexe Zusammenhänge“, beschreibt Krause seinen Kollegen. „Und bis heute ist er absolut begeisterungsfähig, geradezu euphorisch, wenn es um seine Forschung geht.“ Sehr ähnlich äußert sich auch Matthias Krings, einer von Pääbos frühen Doktoranden: „Svante ist mit Leib und Seele Wissenschaftler und begeistert von dem, was er tut.“

Krings selbst hatte „das Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, wie er es ausdrückt. Schon vor der Sequenzierung des gesamten Genoms war es ihm Mitte der Neunziger zusammen mit Pääbo und Kollegen geglückt, ein Stückchen DNA aus einem Neandertaler-Knochen zu extrahieren und zu sequenzieren, aus rund 40.000 Jahre alten Fossilien, die man 1856 in der Nähe von Düsseldorf ausgegraben hatte. Bahnbrechend und eine wichtige Voraussetzung für die spätere Sequenzierung des gesamten Genoms.

Bei der frühen Arbeit handelte es sich um DNA aus Mitochondrien, Zellorganellen, die für die Energieversorgung zuständig sind. Sie werden von Müttern an ihre Kinder vererbt. Im Vergleich zum Genom im Zellkern ist das der Mitochondrien klein. Für die Suche nach uralten Überresten der Erbsubstanz ist aber von Vorteil, dass es in jeder Zelle in tausendfacher Ausfertigung vorliegt.

Der Vergleich der mitochondrialen DNA aus den Fossilien mit Mitochondrien-Erbgut von modernen Menschen und unseren nächsten lebenden Verwandten, den Schimpansen zeigte viele Gemeinsamkeiten, aber auch erste Unterschiede – Spuren dessen, was jede der drei Gruppen einzigartig macht.

Die Frage nach dem Ursprung hat die Menschheit schon vor Pääbo lange beschäftigt. Die ersten Primaten gibt es seit 55 bis 65 Millionen Jahren, vor etwa sechs Millionen Jahre lebte der letzte gemeinsame Vorfahre von Mensch und Schimpanse. Vor 1,8 Millionen Jahren betrat Homo ecrectus die Bühne, überlebte länger als die meisten Menschenverwandten und verließ als erster Afrika. Die dann folgende evolutionäre Entwicklung führte zu Homo neanderthalensis, unserem archaischen Verwandten. Vor 300.000 Jahren tauchte erstmals der moderne Mensch Homo sapiens auf und wanderte vor etwa 70.000 Jahren aus Afrika aus.

20.000 Jahre Koexistenz von Homo sapiens und Neandertaler

Für mindestens 20.000 Jahre, wahrscheinlich noch länger - koexistierten Homo sapiens und Neandertaler in Eurasien. Ob und wie die beiden Arten miteinander interagiert hatten, darüber hatte es viele Spekulationen gegeben. Über lange Zeit beruhte die Erforschung der menschlichen Evolution auf der Untersuchung von Knochenresten, ihren morphologischen Charakteristika. Zudem studieren die Paläoanthropologen Werkzeuge und andere Hinweise auf die Lebensweise der Frühmenschen.

Es ist das Verdienst von Svante Pääbo und seiner Mitstreiter, dass der Blick nun tiefer gehen kann. Ein Knochen ist nicht länger nur ein Gebilde, dessen Form man analysieren kann. Er enthält detaillierte Informationen über eine langen, verschlungenen Wanderung und Evolution der frühen Menschen.

Arbeit im Reinraum

Die Schwierigkeit bei den Rekonstruktionen alten Erbguts liegt darin, dass es nur noch in geringer Menge und zudem in kurzen Bruchstücken vorliegt. Dagegen enthalten die Knochen von Neandertalern nach Jahrtausenden im Boden bis zu 99,9 Prozent Erbgut von Bakterien und Pilzen. Pääbos Team arbeitete unter „Reinraum-Bedingungen“, um zu verhindern, dass sie versehentlich ihre eigene DNA in die Entschlüsselung einbrachten, und mit komplexen Computerprogrammen, die die DNA-Schnipsel mit Genomen von Schimpansen und Menschen verglichen. Mithilfe dieser Schablonen konnte das Genom der Neandertaler rekonstruiert werden.

Dabei geht es längst nicht nur darum, den ausgestorbenen Verwandten besser kennenzulernen, sondern auch darum zu verstehen, was den modernen Menschen ausmacht. Dazu war man lange auf Vergleiche mit dem nächsten lebenden Verwandten, dem Schimpansen angewiesen. Das hat sich durch die Entwicklung der Paläogenetik verändert.

Die präzisen genetischen Informationen eines weiteren Verwandten sind nun verfügbar. Man kann die drei Genome vergleichen. „Wir haben 30.000 bis 40.000 fixierte Unterschiede zwischen Mensch und Neandertaler gefunden“, erklärt Krause. „Fixiert“ bedeutet: An diesen Stellen unterscheidet sich das Neandertaler-Genom von dem aller heute lebenden Menschen.

Was diese Unterschiede bedeuten, das wird noch Stoff von jahrelanger Forschung sein. Der 67-jährige Svante Pääbo möchte seine verbleibenden fünf Jahre am MPI-EVA diesen Fragen widmen. Interessant ist dabei zum Beispiel die Region, in der das FOXP2-Gen liegt, das für die Sprach- und Sprechfähigkeit des Menschen eine Rolle spielt.

Der schwedische Evolutionsforscher Svante Pääbo im Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig an der Nachbildung eines Neandertaler-Skeletts. © dpa / Hendrik Schmidt

Im Jahr 2020 wurde zudem bekannt, dass wir das wichtigste genetische Merkmal, das einen schweren Verlauf bei Covid-19-Erkrankungen begünstigt, vom Neandertaler geerbt haben. Im letzten Jahr fand die Gruppe um Pääbo dann heraus, dass die Neandertaler auch schützende Genvarianten zu unserem Erbgut beigesteuert haben. Die schützende Neandertalervariante hat sich seit der letzten Eiszeit immer weiter durchgesetzt hat, so dass nun etwa die Hälfte aller Menschen außerhalb Afrikas sie im Genom trägt.

„Sie war möglicherweise nicht nur in der aktuellen Pandemie nützlich, sondern auch bereits in der Vergangenheit“, kommentierte damals Svante Pääbo. Dabei wird deutlich, dass die Paläogenetik nicht nur über die Evolution des Menschen Auskunft gibt, sondern auch dabei hilft, die prähistorischen und historischen Wanderungen des modernen Menschen nachzuvollziehen.

„Man soll nie nie sagen, aber weiter als zwei bis drei Millionen Jahre wird es vermutlich nicht möglich sein“, sagt Krause. Auch das, betont er, sei eine der besonderen Qualitäten von Pääbo: Die wilden Fantasien à la Jurrasic Park vom realistisch Machbaren zu trennen. So glückte eine Balance aus visionärer Kühnheit und akribischer Arbeit am Detail. Svante Pääbo sprach am Montagnachmittag von der „einmaligen Möglichkeit“, heute in der genetischen Geschichte unsere eigenen Spezies zurückgehen zu könne. „Wir werden der Evolution in Zukunft in Echtzeit zuschauen können.“ (mit pei)

Zur Startseite