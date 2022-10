Nobelpreis für Physik Neue Technologien dank spukhafter Fernwirkung

Die Quantenphysik ist berühmt dafür unverständlich zu sein. Selbst Einstein sträubte sich sein Leben lang dagegen, obwohl er sie mitbegründet und 1921 einen Nobelpreis für die Erklärung eines Quanteneffekts erhalten hat. Dieses Jahr verlieh das Nobelpreiskomitee den Preis für Physik zu gleichen Teilen an die drei Wissenschaftler Alain Aspect, John Clauser und Anton Zeilinger für ihre Experimente zur Verschränkung von Lichtteilchen – einen Effekt, den Einstein abwertend als „spukhafte Fernwirkung“ bezeichnete. Das Physikgenie glaubte nicht recht daran.

Wenn die Eigenschaften zweier Quantensysteme perfekt voneinander abhängen bezeichnet man sie als verschränkt. Die Fähigkeit zur Verschränkung ist ein fundamentaler Unterschied zwischen Quantenteilchen und klassischen Objekten. Quantenteilchen sind die kleinsten Bausteine unserer Welt und sie verhalten sich nach den Regeln der Quantenphysik. Dazu zählen zum Beispiel die Photonen: Die kleinsten Energiepakete, aus denen Licht besteht, und mit denen die drei Physiker ihre Experimente durchgeführt haben.

Die Messung entscheidet ob schwarz oder weiß

Was Verschränkung bedeutet, lässt sich am besten mit einem Beispiel verdeutlichen: Man stelle sich zwei Bälle vor, einer schwarz und der andere weiß, und beide liegen in einer Kiste. Nimmt man einen Ball heraus, zum Beispiel den schwarzen, weiß man sofort und ohne nachzusehen, dass der in der Kiste verbliebene Ball weiß ist. Das ist eine klassische Korrelation und bis dahin nichts ungewöhnliches.

Spannend wird es, wenn statt normalen Bällen Quantenbälle in die Kiste gelegt werden, die sich nach den Regeln der Quantenphysik verhalten. Diese können nicht länger nur schwarz oder weiß sein, sondern, salopp gesagt, beides gleichzeitig. Diese Überlagerung aus zwei Möglichkeiten heißt Superposition und ist eine fundamentale Eigenschaft von Quantenobjekten.

Quantenmechanik für die Datenverarbeitung Die Quantenphysik verspricht bahnbrechende Anwendungen, darunter Quantencomputer. Die Hoffnung: Sie bewältigen extrem aufwändige Berechnungen in kurzer Zeit. Das könnte helfen, neue Medikamente zu entwickeln, komplexe Simulationen des Wetters, des Klimas oder des Universums vorzunehmen. Andererseits könnten sie mit ihrer Rechenkraft digitale Verschlüsselungen knacken und sind damit ein Sicherheitsrisiko. Gewöhnliche Computer nutzen Bits: Die gespeicherte Information ist „ja“ oder „nein“, abgekürzt mit „0“ und „1“. Rechenschritte werden auf dieser Grundlage nacheinander ausgeführt. Quantenrechner nutzen sogenannte Qubits, die gleichzeitig den Zustand „0“ und „1“ einnehmen. Mit jedem zusätzlichen Qubit verdoppelt sich die Speicherkapazität, es können also enorme Datenmengen verarbeitet werden, und zwar gleichzeitig und nicht nacheinander. Erzeugt werden Qubits unter anderem aus Ionen oder Photonen. Doch sie sind empfindlich, die Geräte müssen extrem gekühlt werden, was gegen einen breiten Einsatz spricht. Weil Quantencomputer nicht nacheinander, sondern gleichzeitig mit immens vielen Zuständen rechnen, erfordern sie auch eine völlig neue Programmierung. Die Quantenkommunikation ermöglicht eine abhörsichere Datenübertragung. Die Informationen werden verschlüsselt mithilfe der Quantenverschränkung: Hier sind die Zustände zweier Photonen miteinander verquickt. Wird eines davon beeinflusst, etwa durch eine Messung, merkt man das dem anderen Photon an, selbst wenn beide viele Kilometer voneinander entfernt sind. Bezogen auf den Datentransfer heißt das: Verwenden Sender und Empfänger verschränkte Photonen für einen Schlüssel und eine dritte Person versucht, den Schlüssel auszulesen, flöge das umgehend auf. Wenn der Schlüssel ungestört ankommt, können beide Partner sicher sein, dass kein Fremder die Leitung abhört. (nes)

Solang die zwei Quantenbälle in der Kiste liegen, befinden sie sich in einer gemeinsamen Überlagerung aus Schwarz und Weiß: Sie sind verschränkt und gewissermaßen grau. Nimmt man einen Ball aus der Kiste heraus ist dieser entweder schwarz oder weiß und auch in dieser Situation ist klar, dass der verbliebene Ball die andere Farbe hat.

Der Unterschied zur klassischen Situation ist subtil, aber entscheidend: Solang sich die Quantenbälle in der Kiste befinden, sind sie grau und erst sobald sie herausgenommen und angesehen werden, werden sie schwarz oder weiß. Das funktioniert auch, wenn die zwei Quantenbälle ohne sie dabei anzuschauen in zwei verschiedene Kisten gelegt werden und eine davon auf den Mars geschossen wird. In dem Moment, in dem der Ball auf der Erde aus der Kiste genommen wird und, zum Beispiel, schwarz ist, weiß man sofort, dass der Ball auf dem Mars weiß ist. Erst die Beobachtung, oder allgemeiner die Messung, legt die Eigenschaft der beiden Quantenobjekte fest.

Quantenphysik oder spukhafte Fernwirkung?

Das ist, was Einstein als „spukhafte Fernwirkung“ bezeichnete. Wie soll es möglich sein, dass die Eigenschaft eines Quantenteilchens sofort, ohne Verzögerung davon beeinflusst wird, dass die Eigenschaft eines anderen Quantenteilchens in beliebig weiter Entfernung gemessen wird? Müsste dies nicht der speziellen Relativitätstheorie widersprechen, der zufolge nichts schneller als Licht übertragen werden kann?

Einstein formulierte dieses Problem 1935 gemeinsam mit Boris Podolsky und Nathan Rosen. Die Hauptaussage des nach ihnen benannten EPR-Paradoxon ist, dass die Quantenmechanik keine vollständige Beschreibung der Realität liefert. Unter Realität verstehen sie, dass die physikalischen Eigenschaften eines Objekts, wie zum Beispiel seine Farbe, feststehen, egal, ob sie gemessen werden oder nicht. Das Gedankenexperiment mit den verschränkten Bällen widerspricht dieser Annahme.

Ein Versuch, dieses Problem zu lösen, war die Annahme, dass die Bälle eine Art Bauplan in sich tragen. Wir wissen zwar nicht, welche Farbe sie haben, aber der Bauplan gibt ihnen vor, ob sie bei der Messung schwarz oder weiß werden. Die Annahme dieser verstecken Variablen würde sowohl die physikalische Realität wiederherstellen, als auch das Problem der spukhaften Fernwirkung beheben. Denn den Bauplan könnten die Teilchen bereits in sich tragen, wenn sie verschränkt werden. Ob sie danach weit voneinander entfernt werden wäre unwichtig.

Eine Gleichung findet den Unterschied

Die Frage war also: Tragen Quantenobjekte versteckte Variablen in sich, die den Ausgang eines Experiments mit verschränkten Teilchen eindeutig vorschreiben. Oder bestimmt die Quantenmechanik mitsamt spukhafter Fernwirkung die Welt der kleinsten Teilchen? John Steward Bell fand 1964 einen Weg, zwischen diesen beiden Optionen zu unterscheiden.

Er berechnete den Ausgang eines Experimente mit zwei verschränkten Quantenobjekten. Entscheidend war, dass zwei verschiedene Ergebnisse dabei herauskommen, je nachdem ob man von versteckten Variablen ausgeht oder von der Quantentheorie. Wenn das Messergebnis im Experiment kleiner ist als ein bestimmter Wert, deutet dies auf versteckte Variablen hin. Ist der Wert aber größer und die Ungleichung verletzt – dann kann nur die Quantentheorie korrekt sein und es kann keine versteckten Variablen geben.

Bell war mit seinen Berechnungen ein Durchbruch gelungen. Er starb 1990 unerwartet an einer Hirnblutung und es heißt, er wäre im gleichen Jahr für einen Nobelpreis vorgeschlagen worden. 32 Jahre später wurden zumindest seine Nachfolger für den experimentellen Beweis der Verletzung der Bellschen Ungleichungen mit dem Preis ausgezeichnet.

John Clauser: Das erste Experiment

Erstmals gelang es dem US-amerikanischen Physiker John Clauser 1972 ein Experiment durchzuführen, dass die Verletzung einer Bellschen Ungleichung zeigte. Zusammen mit seinem damaligen Doktoranden Stuart Freedman verwendete er verschränkte Photonen, um das von Bell erdachte Experiment durchzuführen. Seine Ergebnisse sprachen eindeutig für die Quantentheorie – und gegen versteckte Variablen.

John Clauser führte das erste Experiment durch, in dem eine Bellschen Ungleichungen deutlich verletzt wurde. © REUTERS / Carlos Barria

Alain Aspect: Schließen von Schlupflöchern

Doch auch nach Clausers Experimenten waren noch nicht alle Zweifel ausgeräumt. Physiker:innen diskutierten Schlupflöcher und Ungenauigkeiten im Experiment, die dazu geführt haben könnten, dass die Bellschen Ungleichungen nur zufällig verletzt wurden. Insbesondere müsste gewährleistet werden, dass keine klassische Kommunikation zwischen den beiden Teilen des verschränkten Paares stattfinden kann. Dem französischen Physiker Alain Aspect gelang es 1982 ein wichtiges Schlupfloch zu schließen, indem er mit fein dosierten Photonen arbeitete und die Mechanik in seinem Experiment verbesserte.

Alain Aspect verbesserte die Experimente von Clauser maßgeblich. © Foto: dpa / Peter Klaunzer

Anton Zeilinger: Verschränkung als Ressource

Die Experimente von Clauser und Aspect zeigten, dass Verschränkung nützlich sein kann und dass Physiker:innen sie bereits gut kontrollieren konnten. Es sollte nicht bei fundamentalen Tests der Quantentheorie bleiben. Verschränkung gilt heute als eine der wichtigsten Ressourcen für die Entwicklung von Quantentechnologie.

Anton Zeilinger nutzt Quantenteleportation, um Quantenzustände von einem Objekt zum anderen zu bewegen. © dpa / Georg Hochmuth

Eine der Methoden, die Verschränkung nutzt, ist die Quantenteleportation. Nach der Quantenphysik ist es unmöglich, die Eigenschaften eines Quantenobjekts auf ein anderes zu kopieren. Es ist aber möglich, die Eigenschaften eines Objekts auf ein anderes zu übertragen, solange das Original diese Eigenschaften dabei verliert. Dieser Vorgang heißt Quantenteleportation und wurde 1997 zum ersten Mal experimentell vom österreichischen Physiker Anton Zeiliger und seinem Team mithilfe verschränkter Photonen demonstriert. Er erweiterte das Experiment auf vier Photonen und konnte zwei Photonen miteinander verschränken, die sich niemals begegnet waren.

Die Methoden, die Zeilinger entwickelte, sind essenziell für die Entwicklung von Quantennetzwerken. Zeilingers Methoden erlauben, Quanteninformationen über weite Distanzen zu übertragen, indem die Verschränkung in regelmäßigen Abständen erneuert wird. Das wird als „entanglement swapping“ (Austausch von Verschränkungen) bezeichnet. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung von Satelliten. Aufgrund der geringen Dichte im Weltraum lassen sich Informationen mit weniger Verlust übertragen. In einer Kooperation mit einem chinesischen Forscherteam um Jin-Wei Pan gelang es Zeilinger und Pan Verschränkung zwischen Teilchen in China und Österreich per Satellit „Micius“ herzustellen - über ein Entfernung von 7600 Kilometern.

