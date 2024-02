„Oberstes Ziel, jüdische Studierende zu schützen“ Czyborra will „kurzfristig“ Maßnahmen für Berlins Unis umsetzen

Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) will offenbar schnell eine Gesetzesänderung umsetzen, um künftig auch Exmatrikulationen von antisemitischen Gewalttätern an den Berliner Hochschulen zu ermöglichen. „Wir wollen wirkungsvolle Maßnahmen bis hin zu Exmatrikulationen kurzfristig erarbeiten und auf den Weg bringen“, sagte Czyborra am Montag im Wissenschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses.

Tagesspiegel Checkpoint: Berlins beliebtester Newsletter Der schnellste Berlin-Überblick von Montag bis Freitag. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Wie genau eine Änderung aussehen könnte, führte Czyborra nicht aus. Bisher sind solche Exmatrikulationen in Berlin nicht möglich, was nach der Attacke auf einen jüdischen FU-Studenten durch einen Kommilitonen zu heftiger Kritik führte.

Czyborra und der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatten eine entsprechende Änderung nach einem Hin und Her bereits angekündigt.

Oberstes Ziel: jüdische Studierende zu schützen

Czyborra kündigte eine „Vielfalt von Maßnahmen“ an, um Sicherheit auf dem Campus herzustellen: „Unser oberstes Ziel ist, jüdische Studierende und Mitarbeiter vor Hass zu schützen.“

Dazu gehörten etwa Ansprechpersonen für die Opfer von antisemitischen Vorfällen sowie Workshops und Weiterbildung für Studierende und Mitarbeiter zum Umgang mit Antisemitismus. Sie bespreche auch mit den Hochschulen, welche Art von Interventionen bei Protesten angemessen seien.

Tobias Schulze, wissenschaftspolitischer Sprecher der Linken im Abgeordnetenhaus, warnt unterdessen davor, bei der Änderung über das Ziel hinauszuschießen. Das müsse auf einer ordentlichen rechtlichen Grundlage und im Bewusstsein der besonderen Bedeutung diskutiert werden, die Hochschulen für die Demokratie haben, sagte Schulze dem Tagesspiegel.

Auch nach altem Ordnungsrecht wäre keine Exmatrikulation möglich gewesen

Auch nach dem alten Ordnungsrecht, das Rot-Rot-Grün 2021 abschaffte, hätte der Täter des Angriffs auf den jüdischen FU-Studierenden nicht exmatrikuliert werden können, sagte Schulze: Denn dieses habe sich nur auf Vorgänge innerhalb einer Universität bezogen, nicht jedoch auf Gewalttaten wie die aktuelle, wo ein Student einen anderen außerhalb des Campus attackiert habe.

„Das alte Ordnungsrecht war kein scharfes Schwert und orientierte sich noch immer an den Vorgängen von 1968“, sagte Schulze. Insofern laufe auch die Kritik an der Abschaffung ins Leere.

Vorbild der Gesetzesänderung des Senats wird, so Schulze, das Hochschulgesetz von NRW sein. Das sehe Exmatrikulationen bei einer vorsätzlich begangenen Straftat an einem Hochschulmitglied vor. Auch davon dürfe man sich allerdings nicht zu viel erwarten, sagte Schulze. Denn der Täter müsse erst einmal rechtskräftig verurteilt worden sein beziehungsweise ein rechtskräftiger Strafbefehl vorliegen, was erwartungsgemäß viel Zeit in Anspruch nehme. Zudem könne das Gesetz nicht rückwirkend auf die Tat des FU-Studenten angewendet werden.

Eine weitere Frage sei, ob die Exmatrikulation eine zweite Strafe zusätzlich zum Strafrecht sein solle. Zentrales Ziel ordnungsrechtlicher Maßnahmen müsse der Schutz der Opfer sein, so Schulze.