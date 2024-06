Omikron-Entdecker zur neuen Affenpocken-Variante Droht aus dem Ausbruch eine Pandemie zu werden?

Herr Oliveira, die erste Affenpocken-Welle in Europa und Nordamerika scheint gebannt, allerdings blicken Fachleute wie Sie derzeit nervös auf Afrika: Dort verbreitet sich das Mpox-Virus weiter und in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) ist sogar eine neue, weit gefährlichere Variante aufgetaucht …

Wir schätzen, die Zahl der Infektionen in DRC auf etwa 4000. Es kann aber gut sein, dass wir das stark unterschätzen.

Von wie vielen Todesfällen gehen Sie aus?

Etwa 800. Die 241 Menschen, die sich in der DRC mit Mpox angesteckt haben, sind mit dem Mpox-Stamm Clade 2b infiziert.

Das ist der Virusstamm, der auch 2022 die Welle in Europa und Nordamerika ausgelöst hat?

Ja. In unserer Studie konnten wir aber auch den neuen Stamm identifizieren, der im Herbst 2023 entdeckt wurde – Clade 1b, der sich wohl einfacher über Geschlechtsverkehr von Mensch zu Mensch überträgt.

Tulio de Oliveria leitet unter anderem das Zentrum für Epidemiebekämpfung und Innovation an der Universität Stellenbosch in Südafrika. Er überwacht Ausbrüche von Infektionskrankheiten mithilfe modernster Bioinformatik und hat schon an zur Entdeckung und Charakterisierung neuer Varianten von HIV/AIDS, TB, Hepatitis, Chikungunya, Dengue, Zika, Gelbfieber und SARS-CoV-2 beigetragen. Er entdeckte auch die Omikron-Variante. Das Time Magazine zählte ihn zu den 100 einflussreichsten Personen auf die Weltgesundheit.

Wer ist von Clade 1b betroffen?

Hauptsächlich sind es Männer, die Sex mit Männern haben (MSM). Allerdings: Wir haben bei der Analysen festgestellt, dass unter den aktuell Betroffenen in der DRC etwa genauso viele Frauen wie Männer infiziert sind. Und am häufigsten waren junge Menschen, zwischen 15 und 24 Jahren, betroffen.

Was ist das besondere an dieser neuen Mpox-Variante?

Clade 1b hat genetische Mutationen, die darauf hindeuten, dass sich das Virus an die Übertragung von Mensch zu Mensch angepasst hat. Der neue Stamm kann sich einfacher unter Menschen verbreiten.

Wie kam es zu dieser Anpassung?

Im Mittelpunkt steht das Enzym Apobec3, das im menschlichen Immunsystem eine wichtige Rolle spielt. Steckt man sich mit einem Virus an, kann das Enzym das Viruserbgut so verändern, dass es nicht mehr kopiert werden kann. Virusvarianten, die sich dem Enzym entziehen können, haben daher bessere Überlebenschancen im Menschen. Das Aids-auslösende HI-Virus hat zum Beispiel Mutationen angehäuft, die es in die Lage versetzen, Apobec3 entgegenzuwirken.

Und die Clade 1b-Variante von Mpox kann das jetzt auch?

Wie genau Clade 1b das macht, wissen wir noch nicht. Was wir aber sagen können, ist, dass Clade 1b viele Mutationen gesammelt hat in Genen, die das Apobec3-Enzym unschädlich für Mpox machen können. Das ist ein starker Hinweis darauf, dass das Virus nicht mehr nur von Tieren auf Menschen überspringen, sondern sich zwischen Menschen verbreiten kann. Die hohe Anzahl von Mutationen in der neuen Mpox-Variante, die die Abwehrwirkung von Apobec3 reduzieren, deutet darauf hin, dass sich das Virus stark an die Übertragung zwischen Menschen angepasst hat.

Wie könnte das passiert sein?

Zurzeit wissen wir nicht, wo sich Mpox an das menschliche Immunsystem angepasst hat. Das könnte in einer einzelnen Person passiert sein, oder gleichzeitig bei mehreren oder doch in Nagetieren. Allerdings wissen wir, dass diese Anpassung mindestens zweimal stattgefunden hat: Auch schon die ältere Variante Clade 2b, die auch in Europa und Nordamerika zirkuliert, war ein Stück weit daran angepasst, sich leichter unter Menschen zu übertragen. Dies zeigt, dass sich das Virus mehr als einmal zu einer Übertragung von Mensch zu Mensch entwickeln kann.

Wie gut sind Betroffene gegen Clade 1b geschützt, wenn sie sich in der Vergangenheit schon mit Clade 2b angesteckt haben?

Dazu können wir noch nichts sagen. Wir haben die Proben der Betroffenen an die Labore der Weltgesundheitsorganisation gesendet, gerade liegen aber noch keine Informationen darüber vor, wie das menschliche Immunsystem zuvor mit Clade 2b Infizierter mit Clade 1b klarkommt.

Unter Männern, die Sex mit Männern (MSM) haben, ist die Rate der HIV-Infektionen relativ hoch. Welche Rolle könnte das spielen, wenn jemand gleichzeitig mit HIV und Mpox infiziert ist?

Dazu wissen wir viel aus Daten von MSM, die während des Ausbruchs vor zwei Jahren untersucht wurden. Wenn sich jemand mit Mpox angesteckt, der gleichzeitig unwissend mit HIV infiziert ist und daher nicht behandelt wird, dessen Immunsystem ist geschwächt. Betroffene hatten dann zum Beispiel viel weniger Immunzellen, die das Virus hätten abwehren können. Dadurch hatten sie beispielsweise viel mehr und stärkere Läsionen am Körper. Für MSM mit unbehandeltem HIV waren die Folgen durch Mpox also schwerwiegender.

Es gibt Viren, die ihre Gene austauschen können, wenn sie gleichzeitig einen Menschen oder ein Tier infizieren. Diese genetische Rekombination kann für das Virus von Vorteil sein, da es sich möglicherweise schneller verbreiten oder krankmachender werden könnte. Könnte sowas auch zwischen Mpox und HIV stattfinden?

Nein, eine Rekombination zwischen HIV- und Mpox-Viren ist rein biologisch nicht möglich. Das Problem ist nicht eine direkte Interaktion zwischen den Viren, sondern dass Menschen mit fortgeschrittener Immunschwäche weniger Immunzellen haben. Wenn sie Mpox bekommen, kann ihr Immunsystem es nicht kontrollieren.

Könnte Mpox in einem Menschen mit Immunschwäche so mutieren, dass es gefährlicher werden würde?

Derzeit haben wir keinen Grund zu der Annahme, dass dies der Fall sein könnte.

Erinnert Sie die aktuelle Mpox-Entwicklung an die Anfangszeit der HIV-Pandemie?

HIV verbreitete sich einige Jahrzehnte lang im Stillen, bevor es in den 1980er Jahren richtig entdeckt wurde. Im Gegensatz dazu kennen wir die Zeitleiste bei Mpox viel detaillierter. Wir schätzen, dass Clade 1b Mitte-September 2023 auftauchte. Die schnelle Entdeckung und Charakterisierung dieser neuen Variante unterstreicht die Kompetenz afrikanische Wissenschaftler und wie wichtig es ist, in die Virusüberwachung auf diesem Kontinent zu investieren. Leider kann ich nicht dasselbe über die aktuelle Reaktion auf H5N1 in Nordamerika sagen, wo sich die Entdeckung und öffentliche Bekanntgabe fast ein Jahr lang hinzog.

Könnte Clade 1b eine Pandemie auslösen?

Zunächst sehe ich ein großes Risiko für eine Ausbreitung der Variante auf die Nachbarländer. Der Ausbruch im Osten der Demokratischen Republik Kongo befindet sich in unmittelbarer Nähe der Grenzstädte zu Ruanda, Uganda, Burundi und Tansania. Eine Ausweitung des Ausbruchs bis ins südliche Afrika oder gar eine Verschleppung außerhalb des Kontinents, halte ich noch für unwahrscheinlich. Dennoch ist es unerlässlich, jetzt Strategien zur Eindämmung dieser Variante zu erwägen, um zu verhindern, dass sich Mpox zu einer regionalen, kontinentalen oder gar globalen Epidemie ausweitet.

Was also tun?

Eine länderübergreifende Zusammenarbeit im Gesundheitswesen ist ohne Alternative. Ich betone immer wieder, dass sich viele Staaten während der Corona-Pandemie nationalistisch verhalten haben. Anstatt zusammenzuarbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen, wurde zu oft diskriminiert und bestraft – ohne zu begreifen, dass sich Krankheitserreger in unserer globalisierten Welt nicht an Ländergrenzen halten.