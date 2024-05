Ozeane voller Pilze Die unsichtbare Müllabfuhr der Meere

Die Proben aus ein paar hundert Metern Tiefe der Gewässer vor den Küsten Neuseelands stellten den Mikrobiologen Federico Baltar, der damals an der University of Otago in Neuseeland forschte, zunächst vor ein Rätsel: In der Mitte der 2010er-Jahre richtete sich der Blick der Forschung zwar durchaus auf Mikroorganismen im Wasser. Allerdings auf Bakterien oder Archäbakterien, Pilze hatte dagegen kaum jemand auf dem Schirm.

Erbgutuntersuchungen deuteten aber ganz klar auf mikroskopisch kleine Pilze hin. Seither finden das Team von Baltar, der seit 2018 an der Universität Wien arbeitet, und wenige andere Gruppen Pilze in den unterschiedlichsten Wassertiefen in allen Meeren der Welt. Dort scheinen die Winzlinge eine zentrale Rolle im Kreislauf der Nährstoffe zu spielen.

Leben ohne feste Struktur

„Lange vermutete man, dass Pilze vor allem an Feststoffen wie zum Beispiel Treibholz im Meer vorkommen würden, nicht aber im offenen Wasser“, beschreibt Baltar die Situation Anfang der 2010er-Jahre. Schließlich lebt diese Organismengruppe, zu der zum Beispiel die Backhefe gehört, an Land normalerweise auf festen Strukturen. Dort zersetzen Pilze zum Beispiel totes Holz oder tauschen mit Baumwurzeln Mineralien gegen Zucker, den die Pflanzen mithilfe von Sonnenlicht herstellen.

Was sind Pilze? Die Deutsche Gesellschaft für Mykologie beschreibt Pilze anhand fünf zentraler Merkmale: Pilze sind wie tierische Organismen auf organische Nährstoffe angewiesen.

Anders als Tiere und Pflanzen bilden Pilze keine Zellgewebe , sondern ein Geflecht aus Zellfäden oder sie leben als einzelne Zellen .

, sondern ein Geflecht aus oder sie leben als . Die Zellen von Pilzen haben anders als Bakterien einen Zellkern .

. Pilze haben eine feste Zellwand , die meist mit Chitin verstärkt ist.

, die meist mit Chitin verstärkt ist. Pilze vermehren sich über Sporen, die auch zur Verbreitung und Überdauerung ungünstiger Bedingungen dienen.

Das Wasser der Ozeane bietet aber wenige solcher festen Strukturen. Doch Baltar fand in den Gewässern vor Neuseeland im Wasser schwebende Mikroorganismen. „Seither hat sich der Schwerpunkt meiner Forschung stark hin zu Pilzen verlagert“, sagt der von den kanarischen Inseln stammende Mikrobiologe, der mit Forschungsschiffen immer wieder in unterschiedlichen Meeresregionen unterwegs ist.

In dem an Nährstoffen meist recht armen Wasser weit vor den Küsten des eisgepanzerten Grönlands über warme Regionen bis hinein in die Antarktis leben praktisch überall mikroskopisch kleine Pilze, meist gerade einmal zwei bis zehn Tausendstel Millimeter groß.

Lebenswichtiges Recycling

Über das Leben dieser Winzlinge ist bisher mangels Untersuchungen wenig bekannt. Jetzt aber zeigen erste Analysen, dass die Pilze im Meer eine ähnliche Rolle wie ihre Verwandten an Land spielen: Sie zerlegen Biomoleküle, die zum Beispiel vom Plankton abgeschieden werden oder aus toten Zellen stammen, in Nährstoffe, die von anderen Organismen wieder genutzt werden können.

Mit diesem Zersetzen von bereits gebrauchten Baumaterialien sind sie also fürs Recycling zuständig und halten so in den an Nährstoffen armen Gewässern das Leben in Schwung.

In den Gewässern der Antarktis fanden Federico Baltar und Eva Breyer von der Uni Wien Pilze, die eine wichtige Rolle im Kreislauf des Lebens spielen. © Federico Baltar

Baltar und seine Gruppe haben auch überprüft, ob die im Meer vorkommenden Pilze Weichmacher abbauen können. Diese Substanzen wie Phthalate oder organische Phosphorsäureester werden Kunststoffen beigemischt, um sie geschmeidiger zu machen. In der Umwelt halten sich Plastikabfälle inklusive der Weichmacher sehr lange, können die Natur schädigen und über die Nahrungskette auch Menschen erreichen und unter Umständen gefährden.

Weichmacher-Wegmacher

Während Phthalate für viele Mikroorganismen giftig sind, scheinen verschiedene Pilze im Meer nicht nur gut mit diesen Weichmachern zurechtzukommen, sondern können sie vielleicht sogar verdauen und so unschädlich machen.

Das legen zumindest erste Vorstudien nahe, in denen Baltar sowie Rim Mtibaá und Eva Breyer aus seiner Gruppe rund 300 verschiedene Pilze aus dem Meerwasser mit Weichmachern konfrontierten. Etwa dreißig dieser Arten scheinen vor allem Phthalate verdauen zu können, um aus diesen Verbindungen Energie zu gewinnen oder auch Biomoleküle damit zu produzieren.

„Diese Ergebnisse sind noch vorläufig, wir wollen sie jetzt genau unter die Lupe nehmen“, erklärt Baltar vorsichtig. Mit einer rund 400.000 Euro schweren Förderung des österreichischen Wissenschaftsfonds FWF schaut seine Gruppe zum Beispiel mit RNA-Analysen, welche Enzyme und Stoffwechsel-Vorgänge die Winzlinge nutzen, um Weichmacher zu verdauen.

Besonders interessant ist auch die Frage, wie Temperatur und Salzgehalt das Leben der Pilze beeinflussen. Verändert doch der Klimawandel diese für die Mikroorganismen im Wasser sehr wichtigen Faktoren bereits heute deutlich. Nicht zuletzt will Federico Baltar auch wissen, ob die Pilze im Meer die gleichen Stoffwechselwege wie im Labor nutzen, um Weichmacher abzubauen.